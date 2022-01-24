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Сайт МИД и другие ломали те же хакеры, что атаковали Бундестаг и польских чиновников – дипломат

Понедельник, 24 января 2022, 07:54

По доступной польскому правительству информации, группа хакеров, которые 14 января атаковали сайты ряда украинских министерств и "Дию", связаны с российскими спецслужбами и причастны также к кибератаке на Бундестаг и электронные почты ряда польских чиновников.

Как сообщает "Укринформ", об этом на встрече с журналистами в конце минувшей недели заявил Постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось, пишет "Европейская правда".

"Согласно имеющейся информации, кибернетическая атака на Киев на прошлой неделе, 14-15 января, была совершена группой хакеров, связанных с российскими службами. Эта же группа хакеров несет ответственность за утечку и обнародование переписки официальных лиц в правительстве Польши. Летом прошлого года эта же группа хакеров осуществила кибератаку на немецкий Бундестаг, перед выборами, состоявшимися в сентябре. Именно эта группа была причастна к недавним атакам против правительственных порталов Украины", - цитируют его.

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Напомним, в ночь на 14 января хакеры атаковали сайты ряда государственных учреждений Украины, в том числе МИД. СБУ заявила, что утечки персональных данных в результате атаки не произошло.

На стартовой странице МИД разместили сообщение, содержание которого должно было намекать на якобы польский след злоумышленников. Однако особенности текста на польском языке позволяют предполагать, что те, кто его писал или переводил, не очень хорошо владеют им.

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин также обратил внимание на недостатки текста на польском языке и заявил, что ход кибератаки на сайты украинских госучреждений вписывается в деятельность РФ против Запада.

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ЕС и НАТО осудили кибератаку, Евросоюз и Эстония заявили, что окажут помощь Украине.

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Темы: хакерыРосcияПольша
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