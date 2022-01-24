Міністр оборони: розгортання територіальної оборони в Україні триває цілодобово

Розгортання територіальної оборони в Україні триває цілодобово, негаразди на місцях у Міноборони обіцяють вирішувати точково.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у колонці на сайті "Українська правда"

Пряма мова: "По-перше, я прошу реалістично оцінювати ситуацію. Розгортання системи національного спротиву, зокрема, територіальної оборони, триває цілодобово.

Але точно будуть якісь негаразди. Наприклад, зброї і боєприпасів достатньо. Проте десь ми отримаємо неготові приміщення. Ми їх підготуємо.

Десь співробітники центрів комплектації ще не розібралися, як діяти. Ми їх швидко навчимо. Зараз ми працюємо над максимальним спрощенням процедур, їх цифровізацією, щоб не було потрібно збирати зайві папірці.

Наперед хочу вибачитись перед тими, хто стикнувся з якимись недоліками. Прошу ставитись з розумінням і закликаю сприймати їх не як проблеми, а як завдання.

Деталі: Міністр оборони закликає громадян України зважити, у який спосіб вони готові долучитися до оборони держави. Є окремі резерви бойових частин ЗСУ. Формуючи резерв ТрО, потрібно одночасно наповнювати і підвищувати якість резерву інших компонентів Збройних Сил. Тобто є вибір.

Найближчим часом у МОУ обіцяють почати системне інформування громадян, які бажають служити у Силах ТрО або відповідному резерві, про алгоритм дій.

Пряма мова: "Я вдячний всім, хто робить свій внесок у зміцнення оборони держави. Кожен практичний крок зменшує вірогідність ескалації, оскільки позбавляє її сенсу для ворога.

І наближає повернення Криму та Донецька з Луганськом. Хто б і що про це не казав".

Що передувало: Міноборони заявило, що вирішило пришвидшити формування підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ та визначило 86% місць дислокації, у прикордонних областях сформовано 70% штату мирного часу. Розгортання системи ТрО відбуватиметься у три етапи.

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Чому це важливо: Росія нарощує свою військову присутність поблизу кордону України. За даними розвідок США та деяких європейських країн, Путін може планувати пряме вторгнення на територію України. РФ відхрещується від звинувачень та "переводить стрілки" в ескалації ситуації на НАТО. Аналітики припускають, що РФ може використати формальним приводом для вторгнення якусь провокацію.