Министр обороны: развертывание территориальной обороны в Украине идет круглосуточно

Развертывание территориальной обороны в Украине продолжается круглосуточно, проблемы на местах в Минобороны обещают решать точечно.

Источник: министр обороны Алексей Резников в колонке на сайте "Украинская правда"

Прямая речь: "Во-первых, я прошу реалистично оценивать ситуацию. Развертывание системы национального сопротивления, в частности, территориальной обороны продолжается круглосуточно.

Реклама:

Но точно будут какие-то невзгоды. К примеру, оружия и боеприпасов достаточно. Однако где-нибудь мы получим неготовые помещения. Мы их приготовим.

Где-то сотрудники центров комплектации еще не разобрались, как действовать. Мы их быстро обучим. Сейчас мы работаем над максимальным упрощением процедур, их цифровизацией, чтобы не нужно было собирать лишние бумажки.

Заранее хочу принести извинения тем, кто столкнулся с какими-то недостатками. Прошу относиться с пониманием и призываю воспринимать их не как проблемы, а как задачи.

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Министр обороны призывает граждан Украины взвесить, как они готовы присоединиться к обороне государства. Имеются отдельные резервы боевых частей ВСУ. Формируя резерв ТрО нужно одновременно наполнять и повышать качество резерва других компонентов Вооруженных Сил. То есть, есть выбор.

В ближайшее время в МОУ обещают начать системное информирование граждан, желающих служить в Силах ТРО или соответствующем резерве, об алгоритме действий.

Прямая речь: "Я благодарен всем, кто вносит свой вклад в укрепление обороны государства. Каждый практический шаг уменьшает вероятность эскалации, поскольку лишает ее смысла для врага".

И близится возвращение Крыма и Донецка с Луганском. Кто бы и что об этом не говорил".

Что предшествовало: Минобороны заявило, что решило ускорить формирование подразделений Сил территориальной обороны ВСУ и определило 86% мест дислокации, в приграничных областях сформировано 70% штата мирного времени. Развертывание системы ТРО будет происходить в три этапа.

Читайте также: Партизаны для Путина. Кто и зачем вступает в батальоны теробороны Киева

Почему это важно: Российская Федерация наращивает свое военное присутствие вблизи границы Украины. По данным разведок США и некоторых европейских стран, Путин может планировать прямое вторжение на территорию Украины. РФ открещивается от обвинений и "переводит стрелки" в эскалации ситуации на НАТО. Аналитики предполагают, что РФ может использовать формальным предлогом для вторжения какую-то провокацию.