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Президентський рейтинг: Зеленський і Порошенко йдуть нога в ногу

Понеділок, 24 січня 2022, 08:32
Президентський рейтинг: Зеленський і Порошенко йдуть нога в ногу
Порошенко і Зеленський під час дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня 2019 року. Фото Getty Images

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то найбільшу підтримку мали би чинний глава держави Володимир Зеленський та народний депутат Петро Порошенко.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20-21 січня

Дослівно КМІС: "Відносно найвищу підтримку мають Володимир Зеленський (за нього проголосували б 23,5% серед тих, хто визначився з вибором) і Петро Порошенко (20,9%). Різниця у підтримці цих кандидатів у межах статистичної похибки, тобто формально вони "ділять" перше місце".

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Деталі: Далі йдуть лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (11,8%), лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко (9,6%) та співголова фракції ОПЗЖ у парламенті Юрій Бойко (9,3%).

Інші кандидати мають нижчу підтримку. 

 
ІнфографІКА кміс

Соціологи відзначають, що, порівняно з груднем 2021 року, серед респондентів, які визначилися з вибором, зросла підтримка Порошенка (з 16,7% до 20,9%). Також простежується ріст підтримки Смешка (з 6,8% до 9,6%).

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А от готових віддати голоси за ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова стало менше (5% проти 8,1% у грудня). Так само знизився рівень підтримки свободівця Олега Тягнибока (з 3,1% до 1,1%). 

Дослідження тривало 20-21 січня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1205 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей).  

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Українська правда
Теми: виборипрезидентсоціологіяопитування
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