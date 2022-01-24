Президентський рейтинг: Зеленський і Порошенко йдуть нога в ногу
Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то найбільшу підтримку мали би чинний глава держави Володимир Зеленський та народний депутат Петро Порошенко.
Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20-21 січня
Дослівно КМІС: "Відносно найвищу підтримку мають Володимир Зеленський (за нього проголосували б 23,5% серед тих, хто визначився з вибором) і Петро Порошенко (20,9%). Різниця у підтримці цих кандидатів у межах статистичної похибки, тобто формально вони "ділять" перше місце".
Деталі: Далі йдуть лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (11,8%), лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко (9,6%) та співголова фракції ОПЗЖ у парламенті Юрій Бойко (9,3%).
Інші кандидати мають нижчу підтримку.
Соціологи відзначають, що, порівняно з груднем 2021 року, серед респондентів, які визначилися з вибором, зросла підтримка Порошенка (з 16,7% до 20,9%). Також простежується ріст підтримки Смешка (з 6,8% до 9,6%).
А от готових віддати голоси за ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова стало менше (5% проти 8,1% у грудня). Так само знизився рівень підтримки свободівця Олега Тягнибока (з 3,1% до 1,1%).
Дослідження тривало 20-21 січня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1205 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей).
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.