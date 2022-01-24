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Президентский рейтинг: Зеленский и Порошенко идут нога в ногу

Понедельник, 24 января 2022, 09:32
Порошенко и Зеленский во время дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля 2019 года. Фото Getty Images

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то наибольшую поддержку получили бы действующий глава государства Владимир Зеленский и народный депутат Петр Порошенко.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 20-21 января

Дословно КМИС: "Относительно самую высокую поддержку имеют Владимир Зеленский (за него проголосовали бы 23,5% среди определившихся с выбором) и Петр Порошенко (20,9%). Разница в поддержке этих кандидатов в рамках статистической погрешности, то есть формально они "делят" первое место".

Детали: Далее следуют лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (11,8%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (9,6%) и сопредседатель фракции ОПЗЖ в парламенте Юрий Бойко (9,3%).

Остальные кандидаты имеют более низкую поддержку. 

 
иНФОГРАФИКА КМИС 

Социологи отмечают, что по сравнению с декабрем 2021 года среди определившихся с выбором респондентов выросла поддержка Порошенко (с 16,7% до 20,9%). Также наблюдается рост поддержки Смешко (с 6,8% до 9,6%).

А вот готовых отдать голоса за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова стало меньше (5% против 8,1% в декабре). Также снизился уровень поддержки свободовца Олега Тягнибока (с 3,1% до 1,1%).

Исследование проходило 20-21 января. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1 205 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Украинская правда
Темы: виборыпрезидентсоциологияопрос


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