Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президентский рейтинг: Зеленский и Порошенко идут нога в ногу

Понедельник, 24 января 2022, 08:32
Президентский рейтинг: Зеленский и Порошенко идут нога в ногу
Порошенко и Зеленский во время дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля 2019 года. Фото Getty Images

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то наибольшую поддержку получили бы действующий глава государства Владимир Зеленский и народный депутат Петр Порошенко.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 20-21 января

Дословно КМИС: "Относительно самую высокую поддержку имеют Владимир Зеленский (за него проголосовали бы 23,5% среди определившихся с выбором) и Петр Порошенко (20,9%). Разница в поддержке этих кандидатов в рамках статистической погрешности, то есть формально они "делят" первое место".

Реклама:

Детали: Далее следуют лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (11,8%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (9,6%) и сопредседатель фракции ОПЗЖ в парламенте Юрий Бойко (9,3%).

Остальные кандидаты имеют более низкую поддержку. 

 
иНФОГРАФИКА КМИС 

Социологи отмечают, что по сравнению с декабрем 2021 года среди определившихся с выбором респондентов выросла поддержка Порошенко (с 16,7% до 20,9%). Также наблюдается рост поддержки Смешко (с 6,8% до 9,6%).

ВИДЕО ДНЯ

А вот готовых отдать голоса за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова стало меньше (5% против 8,1% в декабре). Также снизился уровень поддержки свободовца Олега Тягнибока (с 3,1% до 1,1%).

Исследование проходило 20-21 января. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1 205 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Украинская правда
Темы: виборыпрезидентсоциологияопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
виборы
Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
В Кремле думают, кого выбрать Путину оппонентом на выборах, чтобы он не выглядел "дедом"
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: