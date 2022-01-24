В ОП не вважають "тривожним сигналом" евакуацію дипломатів США з Києва
В Офісі президента припустили, що евакуація членів сімей та частини співробітників посольства США в Києві викликана не так зростанням загрози вторгнення Росії, як логікою внутрішньополітичної ситуації в США.
Джерело: радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі LIGA.net
Деталі: Радник Андрія Єрмака припустив, що якби Держдепартамент США не зробив цього, то зіткнувся б із критикою всередині країни.
Адже якщо США постійно говорять про ризики погіршення ситуації з безпекою, було б дивно не піклуватися про членів сімей службовців посольства, пояснив Подоляк.
Він також вважає ймовірним, що рішення про евакуацію може бути переглянуто вже в лютому.
Пряма мова Подоляка: "Не потрібно ті чи інші внутрішні управлінські рішення урядів країн-партнерів перетворювати на будь-які "тривожні сигнали". Рішення США не вносить серйозних змін у роботу американських диппредставництв, рівень взаємодії та ефективності залишиться незмінним".
Передісторія:
- 23 січня Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд американських держслужбовців та зобов’язав виїхати членів їхніх родин із посольства у Києві. Це розпорядження буде переглянуто не пізніше, ніж за 30 днів.
- У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним це рішення.
- Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.
- Усе це відбувається на тлі інформації про загрозу нового вторгнення Росія в Україну.