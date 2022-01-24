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В ОП не считают "тревожным сигналом" эвакуацию дипломатов США из Киева

Понедельник, 24 января 2022, 11:59
Михаил Подоляк, фото Офиса президента

В Офисе президента предположили, что эвакуация членов семей и части сотрудников посольства США в Киеве вызвана не столько ростом угрозы вторжения России, сколько логикой внутриполитической ситуации в США.

Источник: советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net

Детали: Советник Андрея Ермака предположил, что если бы Госдепартамент США не сделал этого, то столкнулся бы с критикой внутри страны.

Ведь если США постоянно говорят о рисках ухудшения ситуации с безопасностью, было бы странно не заботиться о членах семей служащих посольства, пояснил Подоляк.

Он также считает вероятным, что решение об эвакуации может быть пересмотрено уже в феврале.

Прямая речь Подоляка: "Не нужно те или иные внутренние управленческие решения правительств стран-партнеров превращать в какие-либо "тревожные сигналы". Решение США не вносит серьезных изменений в работу американских диппредставительств, уровень взаимодействия и эффективности останется неизменным".

Предыстория:

  • 23 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских госслужащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве. Это распоряжение будет пересмотрено не позднее, чем через 30 дней.
  • В Министерстве иностранных дел Украины назвали преждевременным это решение.
  • Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не видит причин для эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства из Украины.
  • Все это происходит на фоне информации об угрозе нового вторжения России в Украину.

Темы: Офис президентаСШАдипломатические отношенияРосcиявойна


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