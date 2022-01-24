В ОП не считают "тревожным сигналом" эвакуацию дипломатов США из Киева

В Офисе президента предположили, что эвакуация членов семей и части сотрудников посольства США в Киеве вызвана не столько ростом угрозы вторжения России, сколько логикой внутриполитической ситуации в США.

Источник: советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net

Детали: Советник Андрея Ермака предположил, что если бы Госдепартамент США не сделал этого, то столкнулся бы с критикой внутри страны.

Ведь если США постоянно говорят о рисках ухудшения ситуации с безопасностью, было бы странно не заботиться о членах семей служащих посольства, пояснил Подоляк.

Он также считает вероятным, что решение об эвакуации может быть пересмотрено уже в феврале.

Прямая речь Подоляка: "Не нужно те или иные внутренние управленческие решения правительств стран-партнеров превращать в какие-либо "тревожные сигналы". Решение США не вносит серьезных изменений в работу американских диппредставительств, уровень взаимодействия и эффективности останется неизменным".

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