В ОП не считают "тревожным сигналом" эвакуацию дипломатов США из Киева
В Офисе президента предположили, что эвакуация членов семей и части сотрудников посольства США в Киеве вызвана не столько ростом угрозы вторжения России, сколько логикой внутриполитической ситуации в США.
Источник: советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net
Детали: Советник Андрея Ермака предположил, что если бы Госдепартамент США не сделал этого, то столкнулся бы с критикой внутри страны.
Ведь если США постоянно говорят о рисках ухудшения ситуации с безопасностью, было бы странно не заботиться о членах семей служащих посольства, пояснил Подоляк.
Он также считает вероятным, что решение об эвакуации может быть пересмотрено уже в феврале.
Прямая речь Подоляка: "Не нужно те или иные внутренние управленческие решения правительств стран-партнеров превращать в какие-либо "тревожные сигналы". Решение США не вносит серьезных изменений в работу американских диппредставительств, уровень взаимодействия и эффективности останется неизменным".
Предыстория:
- 23 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских госслужащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве. Это распоряжение будет пересмотрено не позднее, чем через 30 дней.
- В Министерстве иностранных дел Украины назвали преждевременным это решение.
- Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не видит причин для эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства из Украины.
- Все это происходит на фоне информации об угрозе нового вторжения России в Украину.