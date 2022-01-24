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Рада заслухає голів Міноборони й МОЗ, а ідею Порошенка не підтримали

Понеділок, 24 січня 2022, 11:20
Рада заслухає голів Міноборони й МОЗ, а ідею Порошенка не підтримали
У Верховній Раді, ілюстративне фото Дмитра Ларіна, УП

Верховна Рада у п'ятницю заслухає міністра оборони, міністра охорони здоров'я та прем'єр-міністра, а пропозицію Петра Порошенка провести закрите засідання з президентом лідери фракцій не підтримали – і він покинув погоджувальну раду. 

Джерело: засідання погоджувальної ради парламенту

Деталі: Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк запропонувала заслухати міністра оборони Олексія Резнікова щодо ситуації на українсько-російському кордоні, міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка щодо подолання пандемії коронавірусу та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля – про енергетичну безпеку України.

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Зі свого боку, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко пропонував провести закрите засідання з президентом Володимиром Зеленським щодо безпеки

Пряма мова Порошенка: "Ми вимагаємо завтра не міністра оборони заслуховувати, а провести закрите засідання Верховної Ради України за участю Зеленського, за участю всього вищого військово-політичного керівництва – дати меседж депутатам і народу. Саме це, а не відосики у стилі (фільму) "Не дивися вгору" мають заспокоїти українців. 

Уряд має прийти на це засідання з проєктами виключного переліку законопроєктів". 

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Деталі: Фракція "ЄС" зареєструвала законопроекти №6542, №5135, №5122 і №5102. Йдеться про зміни до бюджету і спрямування 50 млрд грн "з великого крадівництва" і резервів на збільшення виплат військовим й формування резервів армії, про боротьбу з колабораціонізмом та з російським фейками. 

Але пропозицію Порошенка про закрите засідання та внесення законопроектів "ЄС" у порядок денний голови фракцій не підтримали – і Порошенко покинув погоджувальну раду.

А пропозицію Олени Кондратюк підтримали. "Рішення прийнято одноголосно серед тих, хто присутній", – оголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Також із зали лунали пропозиції заслухати міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо атаки на портал "Дія" і міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського про регулярні "мінування", – та спікер Стефанчук запропонував поставити їм питання під час 30 хвилин, відведених на запитання до членів уряду.

Згодом на брифінгу Стефанчук повідомив, що о 09:00 вівторка, 25 січня, відбудеться зустріч керівництва Верховної Ради, голів фракцій і груп із міністром оборони, також відбудеться зустріч із міністром закордонних справ.

Спікер також запевнив, що парламент готовий до всіх варіантів розвитку подій на випадок російського вторгнення, а більше буде зрозуміло після зустрічі з міністром оборони.

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: Верховна Радаепідеміявійна
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