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Рада заслушает глав Минобороны и МОЗ, а идею Порошенко не поддержали

Понедельник, 24 января 2022, 12:20
В Верховной Раде, иллюстративное фото Дмитрия Ларина, УП

Верховная Рада в пятницу заслушает министра обороны, министра здравоохранения и премьер-министра, а предложение Петра Порошенко провести закрытое заседание с президентом лидеры фракций не поддержали – и он покинул согласительный совет.

Источник: заседание согласительного совета парламента

Детали: Заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк предложила заслушать министра обороны Алексея Резникова о ситуации на украинско-российской границе, министра здравоохранения Виктора Ляшко о преодолении пандемии коронавируса и премьер-министра Дениса Шмыгаля – об энергетической безопасности Украины.

Со своей стороны, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко предлагал провести закрытое заседание с президентом Владимиром Зеленским по безопасности

Прямая речь Порошенко: "Мы требуем завтра не министра обороны заслушивать, а провести закрытое заседание Верховной Рады Украины с участием Зеленского, с участием всего высшего военно-политического руководства – дать месседж депутатам и народу. Именно это, а не видосики в стиле (фильма) "Не смотри вверх" должны успокоить украинцев.

Правительство должно прийти на это заседание с проектами исключительного перечня законопроектов".

Детали: Фракция "ЕС" зарегистрировала законопроекты №6542, №5135, №5122 и №5102. Речь идет об изменениях в бюджет и направлении 50 млрд грн "с большого крадівництва" и резервов на увеличение выплат военным и формирование резервов армии, о борьбе с коллаборационизмом и с российским фейками.

Но предложение Порошенко о закрытом заседании и внесении законопроектов "ЕС" в повестку дня главы фракций не поддержали – и Порошенко покинул согласительный совет.

А предложение Елены Кондратюк поддержали. "Решение принято единогласно среди присутствующих", – объявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Также из зала звучали предложения заслушать министра цифровой трансформации Михаила Федорова относительно  атаки на портал "Дія" и министра внутренних дел Дениса Монастырского о регулярных минированиях, – но спикер Стефанчук предложил задать им вопросы во время 30 минут, отведенных на вопросы к членам правительства.

Позже на брифинге Стефанчук сообщил, что в 09.00 вторника, 25 января, состоится встреча руководства Верховной Рады, глав фракций и групп с министром обороны, также состоится встреча с министром иностранных дел.

Спикер также заверил, что парламент готов ко всем вариантам развития событий на случай российского вторжения, а больше будет ясно после встречи с министром обороны.

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: Верховная Радаэпидемиявойна


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