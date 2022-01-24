СБУ затримала бойовика з ОРЛО, який приїхав по пенсію  

Служба безпеки України заявляє про затримання у Луганській області колишнього учасника незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Встановлено, що він входив до складу угруповання, яке брало активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції в районах Луганська і траси Бахмутка.

За даними слідства, зловмисником є місцевий житель, який у травні 2015 року приєднався до лав бойовиків. Там він займався обслуговуванням ворожої техніки та облаштуванням фортифікаційних споруд.

Згодом зловмисник залишив угруповання через конфлікт з ватажками, які обклали "даниною" своїх підлеглих. Потім він переховувався на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини".

Деталі: СБУ затримала чоловіка під час того, як він намагався потрапити на підконтрольну українській владі територію регіону для оформлення пенсії.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) ККУ.