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СБУ задержала боевика из ОРЛО, который приехал за пенсией

Понедельник, 24 января 2022, 12:37

Служба безопасности Украины заявляет о задержании в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Установлено, что он входил в состав группировки, активно участвовавшей в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районах Луганска и трассы Бахмутка.

По данным следствия, злоумышленником является местный житель, который в мае 2015 присоединился к рядам боевиков. Там занимался обслуживанием вражеской техники и обустройством фортификационных сооружений.

Впоследствии злоумышленник покинул группировку из-за конфликта с вожаками, которые обложили "данью" своих подчиненных. Затем он скрывался на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганщины".

Детали: СБУ задержала мужчину во время того, как он пытался попасть на подконтрольную украинским властям территорию региона для оформления пенсии.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УКУ.

Украинская правда
Темы: СБУОРДЛО


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