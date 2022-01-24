В Раді готують звернення до ООН і Європарламенту через шантаж Росії

У Верховній раді зареєстрували проєкт постанови із зверненням до ООН і Європарламенту щодо неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації.

Джерело: повідомлення представника Верховної ради в Конституційному суді, нардепа від "Слуги народу" Ольги Совгирі

Пряма мова Совгирі: "У Верховній Раді зареєстровано проєкт Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України".

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Деталі: Ініціаторами постанови є депутати із різних фракцій, зокрема і глава парламенту Руслан Стефанчук.

Постанова пропонує визнати, що вимоги Росії до міжнародних партнерів щодо недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, є порушенням Конституції та законодавства України, а також низки основних принципів та норм міжнародного права.

Текст постанови пропонується направити до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій.

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