В Раде готовятся обратиться в ООН и Европарламент из-за шантажа России

В Верховной раде зарегистрировали проект постановления с обращением к ООН и Европарламенту по поводу неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации.

Источник: сообщение представителя Верховной рады в Конституционном суде, нардепа от "Слуги народа" Ольги Совгири

Прямая речь Совгири: "В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по поводу неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины".

Детали: Инициаторами постановления являются депутаты из разных фракций, в том числе и глава парламента Руслан Стефанчук.

Постановление предлагает признать, что требования России к международным партнерам по недопущению реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины являются нарушением Конституции и законодательства Украины, а также ряда основных принципов и норм международного права.

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