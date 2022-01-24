В Раде готовятся обратиться в ООН и Европарламент из-за шантажа России
В Верховной раде зарегистрировали проект постановления с обращением к ООН и Европарламенту по поводу неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации.
Источник: сообщение представителя Верховной рады в Конституционном суде, нардепа от "Слуги народа" Ольги Совгири
Прямая речь Совгири: "В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по поводу неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины".
Детали: Инициаторами постановления являются депутаты из разных фракций, в том числе и глава парламента Руслан Стефанчук.
Постановление предлагает признать, что требования России к международным партнерам по недопущению реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины являются нарушением Конституции и законодательства Украины, а также ряда основных принципов и норм международного права.
Предыстория:
- 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.
- В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.