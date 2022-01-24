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В Раде готовятся обратиться в ООН и Европарламент из-за шантажа России

Понедельник, 24 января 2022, 13:49
В Раде готовятся обратиться в ООН и Европарламент из-за шантажа России
Фото: Верховная рада

В Верховной раде зарегистрировали проект постановления с обращением к ООН и Европарламенту по поводу неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации.

Источник: сообщение представителя Верховной рады в Конституционном суде, нардепа от "Слуги народа" Ольги Совгири

Прямая речь Совгири: "В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по поводу неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины".

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Детали: Инициаторами постановления являются депутаты из разных фракций, в том числе и глава парламента Руслан Стефанчук.

Постановление предлагает признать, что требования России к международным партнерам по недопущению реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины являются нарушением Конституции и законодательства Украины, а также ряда основных принципов и норм международного права.

Предыстория:

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Украинская правда
Темы: Верховная РадаРосcия
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