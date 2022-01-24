Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Раде готовятся обратиться в ООН и Европарламент из-за шантажа России

Понедельник, 24 января 2022, 14:49
Фото: Верховная рада

В Верховной раде зарегистрировали проект постановления с обращением к ООН и Европарламенту по поводу неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации.

Источник: сообщение представителя Верховной рады в Конституционном суде, нардепа от "Слуги народа" Ольги Совгири

Прямая речь Совгири: "В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по поводу неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины".

Детали: Инициаторами постановления являются депутаты из разных фракций, в том числе и глава парламента Руслан Стефанчук.

Постановление предлагает признать, что требования России к международным партнерам по недопущению реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины являются нарушением Конституции и законодательства Украины, а также ряда основных принципов и норм международного права.

Предыстория:

  • 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.
  • В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 27 января: стрельба в Днепре, заявление России о НАТО и ядерные удары

Появились новые детали стрельбы нацгвардейца в Днепре: один из раненых поднял тревогу

Россия заявляет, что НАТО отрабатывает ядерные удары по ней

Фирташ призвал Украину отказаться от стремления в НАТО

Командующий Нацгвардией подал в отставку после стрельбы в Днепре

Расстрел караула: задержанному объявили подозрение, на допросе выясняют мотивы

Все новости...
Верховная Рада
Рада заслушает глав Минобороны и МОЗ, а идею Порошенко не поддержали
Половина украинцев за досрочные выборы Рады и президента
Рада попытается ввести новый государственный праздник и удешевить покупки из-за границы
Последние новости
21:48
МИД отреагировал на решение крымских музеев по поводу "скифского золота"
21:33
У Украины со спутником "Сич-2-30" отсутствует устойчивая связь. Разработчики объяснили, почему
21:10
Санду предупредила молдован о риске войны и выразила надежду на дипломатию
21:00
Новости 27 января: стрельба в Днепре, заявление России о НАТО и ядерные удары
20:48
Гривня продолжает девальвировать
20:46
ВИДЕОНа границе Кыргызстана и Таджикистана сообщают о столкновениях: эвакуировали людей
20:33
Витренко прокомментировал регистрацию "дочки" Nord Stream 2 AG в Германии
19:48
Кулеба обсудил с премьер-министром Дании возможность строительства судов в Украине
19:44
Bentley планирует начать производство люксового электромобиля в 2025 году
19:25
Кличко говорит, что Кабмин незаконно уволил глав райгосадминистраций в Киеве
Все новости...