Слідчі поки не знайшли, чим "стріляли" по офісу Гордона, і коли

Слідчі поліції поки не змогли знайти кулю, якою начебто стріляли по офісу видання "Гордон", а також не зрозуміло, коли саме було пошкоджене скло.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За словами співрозмовника, експерти зняли скло в редакції, для того щоб встановити характер пошкодження і кут "пострілу".

Також досліджуються відео із камер спостереження, які розташовані неподалік.

Що цьому передувало: 19 січня засновник інтернет-видання "Гордон" Дмитро Гордон заявив, що офіс видання у центрі Києва обстріляли невідомі, через що він звернувся до поліції.