Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Слідчі поки не знайшли, чим "стріляли" по офісу Гордона, і коли

Понеділок, 24 січня 2022, 16:00
Слідчі поки не знайшли, чим стріляли по офісу Гордона, і коли
Фото: поліція

Слідчі поліції поки не змогли знайти кулю, якою начебто стріляли по офісу видання "Гордон", а також не зрозуміло, коли саме було пошкоджене скло.  

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За словами співрозмовника, експерти зняли скло в редакції, для того щоб встановити характер пошкодження і кут "пострілу".

Реклама:

Також досліджуються відео із камер спостереження, які розташовані неподалік.

Що цьому передувало: 19 січня засновник інтернет-видання "Гордон" Дмитро Гордон заявив, що офіс видання у центрі Києва обстріляли невідомі, через що він звернувся до поліції.

Українська правда
Теми: поліціякримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
поліція
Очільник МВС про стрілянину в Дніпрі: У правовій державі не б'ють поліцейських
Філатов про резонансну стрілянину в Дніпрі: Цілковито на боці патрульних
Застосування вогнепальної зброї поліцейським у Дніпрі: правовий розбір ситуації
Останні новини
03:04
У кількох областях оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: