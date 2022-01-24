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Слідчі поки не знайшли, чим "стріляли" по офісу Гордона, і коли

Понеділок, 24 січня 2022, 17:00
Фото: поліція

Слідчі поліції поки не змогли знайти кулю, якою начебто стріляли по офісу видання "Гордон", а також не зрозуміло, коли саме було пошкоджене скло.  

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За словами співрозмовника, експерти зняли скло в редакції, для того щоб встановити характер пошкодження і кут "пострілу".

Також досліджуються відео із камер спостереження, які розташовані неподалік.

Що цьому передувало: 19 січня засновник інтернет-видання "Гордон" Дмитро Гордон заявив, що офіс видання у центрі Києва обстріляли невідомі, через що він звернувся до поліції.

Українська правда
Теми: поліціякримінал
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