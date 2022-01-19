Гордон заявив, що офіс його видання обстріляли
Засновник Інтернет-видання "Гордон" Дмитро Гордон заявив, що офіс видання у центрі Києва обстріляли невідомі, через що він звернувся до поліції.
Джерело: YouTube-канал Гордона, пресслужба поліції Києва
Деталі: Гордон розповів, що співробітники видання помітили слід від кулі у вікні. Вони негайно викликали поліцію та повідомили про інцидент.
За даними поліції, пошкодження скла не наскрізне.
Поліцейські зареєстрували провадження за кримінальною статтею про умисне пошкодження майна. Слідчі опитують очевидців події та перевіряють записи камер спостереження.
Гордон пов’язав інцидент зі своєю діяльністю та критикою влади.
Пряма мова Гордона: "Крім того, мої джерела в СБУ повідомили мені – ось тут напроти (офісу – ред.) знаходиться гуртожиток Служби безпеки, в якому встановили спеціальний пост, у рамках відкритих НСРД (негласних слідчо-розслідувальних дій – ред.) стосовно мене, звідки цілодобово записують все, що відбувається ось тут перед входом.
Тому я цілком переконаний, що СБУ спільно з МВС дасть відповідь, хто стріляв у вікна офісу Інтернет-видання "Гордон".
Довідково: Офіс видання знаходиться на вулиці Щекавицькій на столичному Подолі, навпроти будівлі синагоги.
Передісторія:
- Восени 2021 року Гордон почав критикувати дії влади, зосібна президента Володимира Зеленського та Офісу президента. Через його критику на телеканалах, що належать бізнес-структурам найбагатшого українця Ріната Ахметова, Зеленський окремо відреагував на репліки Гордона в ході пресконференції наприкінці листопада. Поведінку блогера Зеленський назвав "позориськом".
- "Українська правда" в розслідуванні з’ясувала, що наприкінці листопада Гордон спільно з ексміністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та експрем’єр-міністром Володимиром Гройсманом літали на день народження телеведучого Савіка Шустера до Вільнюса, куди завітав також й Ахметов.
- Крім того, у травні Гордон став відповідачем у судовій справі про захист честі й гідності за позовом експрезидента і народного депутата Петра Порошенка. Експрезидентові не сподобалися слова блогера, що через бездіяльність Порошенка в 2014 році Україна здала Маріуполь російським бойовикам без опору. Гордон відреагував, що він "із задоволенням" судитиметься з Порошенком та пообіцяв "захопливе видовище" від судових процесів.
- У грудні Гордон очолив рейтинг гіпотетичних кандидатів-неполітиків у президенти з близько 27% підтримки серед тих, хто піде на вибори та визначився з кандидатом. Опитування проводила соціологічна агенція "Центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова".
- У 2019 році невідомі обстріляли з гранатомета фасад телеканалу "112", який належав Тарасу Козаку з оточення народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.