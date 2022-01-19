Гордон заявив, що офіс його видання обстріляли

Засновник Інтернет-видання "Гордон" Дмитро Гордон заявив, що офіс видання у центрі Києва обстріляли невідомі, через що він звернувся до поліції.

Джерело: YouTube-канал Гордона, пресслужба поліції Києва

Деталі: Гордон розповів, що співробітники видання помітили слід від кулі у вікні. Вони негайно викликали поліцію та повідомили про інцидент.

За даними поліції, пошкодження скла не наскрізне.

Пошкодження скла Фото: пресслужба поліції Києва

Поліцейські зареєстрували провадження за кримінальною статтею про умисне пошкодження майна. Слідчі опитують очевидців події та перевіряють записи камер спостереження.

Гордон пов’язав інцидент зі своєю діяльністю та критикою влади.

Пряма мова Гордона: "Крім того, мої джерела в СБУ повідомили мені – ось тут напроти (офісу – ред.) знаходиться гуртожиток Служби безпеки, в якому встановили спеціальний пост, у рамках відкритих НСРД (негласних слідчо-розслідувальних дій – ред.) стосовно мене, звідки цілодобово записують все, що відбувається ось тут перед входом.

Тому я цілком переконаний, що СБУ спільно з МВС дасть відповідь, хто стріляв у вікна офісу Інтернет-видання "Гордон".

Довідково: Офіс видання знаходиться на вулиці Щекавицькій на столичному Подолі, навпроти будівлі синагоги.

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