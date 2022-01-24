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Следователи пока не нашли, чем "стреляли" по офису Гордона, и когда

Понедельник, 24 января 2022, 16:00
Следователи пока не нашли, чем стреляли по офису Гордона, и когда

Следователи полиции пока не смогли найти пулю, которой якобы стреляли по офису издание "Гордон", а также не ясно, когда именно было повреждено стекло.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По словам собеседника, эксперты сняли стекло в редакции для того, чтобы установить характер повреждения и угол "выстрела".

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Также изучаются видео с камер наблюдения, которые расположены неподалеку.

Что этому предшествовало: 19 января основатель интернет-издания "Гордон" Дмитрий Гордон заявил, что офис издания в центре Киева обстреляли неизвестные, из-за чего он обратился в полицию.

Темы: полициякриминал
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