Следователи пока не нашли, чем "стреляли" по офису Гордона, и когда

Следователи полиции пока не смогли найти пулю, которой якобы стреляли по офису издание "Гордон", а также не ясно, когда именно было повреждено стекло.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По словам собеседника, эксперты сняли стекло в редакции для того, чтобы установить характер повреждения и угол "выстрела".

Также изучаются видео с камер наблюдения, которые расположены неподалеку.

Что этому предшествовало: 19 января основатель интернет-издания "Гордон" Дмитрий Гордон заявил, что офис издания в центре Киева обстреляли неизвестные, из-за чего он обратился в полицию.