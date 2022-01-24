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"Ковідну тисячу" люди старше 60 років зможуть використати на оплату комуналки – Зеленський

Понеділок, 24 січня 2022, 19:43
Ковідну тисячу люди старше 60 років зможуть використати на оплату комуналки – Зеленський
Скриншот відео виступу Зеленського з сайту Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що громадянам старше 60 років дозволять сплачувати комуналку грошима, отриманими за вакцинацію проти коронавірусу в межах програми "єПідтримка".

Джерело: брифінг Зеленського після засідання Ради національної безпеки й оборони

Пряма мова Зеленського: "Протягом лютого, ми додатково розширимо програму "єПідтримка" для літніх людей – вони матимуть можливість використати ці гроші на оплату комунальних послуг". 

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Деталі: Президент нагадав, що від 24 січня "ковідну тисячу" громадяни старше 60 років можуть використати для придбання ліків в аптеках.

Зеленський поки не пояснив, коли набуде чинності ця зміна до програми і коли пенсіонери зможуть розраховуватися "ковідною тисячею" за комуналку.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Зеленський також заявив, що за бустерну (третю) дозу вакцини держава додасть громадян ще 500 гривень підтримки.
  • Послугою отримання тисячі гривень за вакцинацію скористалися більше 7,3 мільйонів людей. Наразі громадяни, які отримали кошти, встигли використати близько 1,7 млрд гривень.

Денис Карловський, УП
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