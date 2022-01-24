"Ковідну тисячу" люди старше 60 років зможуть використати на оплату комуналки – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що громадянам старше 60 років дозволять сплачувати комуналку грошима, отриманими за вакцинацію проти коронавірусу в межах програми "єПідтримка".

Джерело: брифінг Зеленського після засідання Ради національної безпеки й оборони

Пряма мова Зеленського: "Протягом лютого, ми додатково розширимо програму "єПідтримка" для літніх людей – вони матимуть можливість використати ці гроші на оплату комунальних послуг".

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Деталі: Президент нагадав, що від 24 січня "ковідну тисячу" громадяни старше 60 років можуть використати для придбання ліків в аптеках.

Зеленський поки не пояснив, коли набуде чинності ця зміна до програми і коли пенсіонери зможуть розраховуватися "ковідною тисячею" за комуналку.

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