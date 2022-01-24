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"Ковидную тысячу" пожилые люди смогут использовать на оплату коммуналки - Зеленский

Понедельник, 24 января 2022, 19:43
Ковидную тысячу пожилые люди смогут использовать на оплату коммуналки - Зеленский
Скриншот видео выступления Зеленского из видео на сайте офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что гражданам старше 60 лет разрешат оплачивать коммуналку деньгами, полученными за вакцинацию против коронавируса в рамках программы "єПідтримка".

Источник: брифинг Зеленского после заседания Совета национальной безопасности и обороны

Прямая речь Зеленского: "В течение февраля мы дополнительно расширим программу "єПідтримка" для пожилых людей – они смогут использовать эти деньги на оплату коммунальных услуг".

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Детали: Президент напомнил, что с 24 января "ковидную тысячу" граждане старше 60 лет могут использовать для покупки лекарств в аптеках.

Зеленский пока не объяснил, когда вступит в силу это изменение в программу, и когда пенсионеры смогут рассчитываться "ковидной тысячей" за коммуналку.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Зеленский также заявил, что за бустерную (третью) дозу вакцины государство начислит гражданам еще 500 гривен поддержки.
  • Услугой получения тысячи гривен за вакцинацию воспользовались более 7,3 миллиона человек. Пока граждане, получившие средства, успели использовать около 1,7 млрд гривен.

Денис Карловский, УП
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