"Ковидную тысячу" пожилые люди смогут использовать на оплату коммуналки - Зеленский

Скриншот видео выступления Зеленского из видео на сайте офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что гражданам старше 60 лет разрешат оплачивать коммуналку деньгами, полученными за вакцинацию против коронавируса в рамках программы "єПідтримка".

Источник: брифинг Зеленского после заседания Совета национальной безопасности и обороны

Прямая речь Зеленского: "В течение февраля мы дополнительно расширим программу "єПідтримка" для пожилых людей – они смогут использовать эти деньги на оплату коммунальных услуг".

Детали: Президент напомнил, что с 24 января "ковидную тысячу" граждане старше 60 лет могут использовать для покупки лекарств в аптеках.

Зеленский пока не объяснил, когда вступит в силу это изменение в программу, и когда пенсионеры смогут рассчитываться "ковидной тысячей" за коммуналку.

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