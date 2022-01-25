Найпотужніший космічний телескоп досяг пункту призначення
Вівторок, 25 січня 2022, 01:40
Найбільший і найпотужніший телескоп у світі "Джеймс Вебб" прибув на своє гравітаційне місце на орбіті навколо Сонця, майже на відстані мільйона миль (1,6 млн км) від Землі.
Джерело: The Guardian, Reuters
Деталі: "Джеймс Вебб" досяг пункту призначення в позиції орбітальної стабільності між Землею і Сонцем, відомому як точка Лагранжа.
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🏠 Home, home on Lagrange! We successfully completed our burn to start #NASAWebb on its orbit of the 2nd Lagrange point (L2), about a million miles (1.5 million km) from Earth. It will orbit the Sun, in line with Earth, as it orbits L2. https://t.co/bsIU3vccAj #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/WDhuANEP5h— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 24, 2022
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Космічний телескоп NASA "Джеймс Вебб" (James Webb Space Telescope) вартістю 10 млрд доларів був запущений 25 грудня 2021 року з Французької Гвіани.
- Через величезні розміри "Вебб" довелося запускати у складеному вигляді всередині ракети Ariane 5.
- JWTS є орбітальною інфрачервоною обсерваторією, що буде здатна зафіксувати інфрачервоне випромінення найбільш віддалених від землі галактик та зірок. Також телескоп шукатиме й вивчатиме планетарні системи та ознаки існування життя на екзопланетах.
- Перші зображення очікуються у червні.