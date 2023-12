Найпотужніший космічний телескоп досяг пункту призначення

Найбільший і найпотужніший телескоп у світі "Джеймс Вебб" прибув на своє гравітаційне місце на орбіті навколо Сонця, майже на відстані мільйона миль (1,6 млн км) від Землі.

Джерело: The Guardian, Reuters

Деталі: "Джеймс Вебб" досяг пункту призначення в позиції орбітальної стабільності між Землею і Сонцем, відомому як точка Лагранжа.

Реклама:

🏠 Home, home on Lagrange! We successfully completed our burn to start #NASAWebb on its orbit of the 2nd Lagrange point (L2), about a million miles (1.5 million km) from Earth. It will orbit the Sun, in line with Earth, as it orbits L2. https://t.co/bsIU3vccAj #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/WDhuANEP5h