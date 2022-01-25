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Найпотужніший космічний телескоп досяг пункту призначення

Вівторок, 25 січня 2022, 02:40

Найбільший і найпотужніший телескоп у світі "Джеймс Вебб" прибув на своє гравітаційне місце на орбіті навколо Сонця, майже на відстані мільйона миль (1,6 млн км) від Землі.

 Джерело: The Guardian, Reuters

Деталі: "Джеймс Вебб" досяг пункту призначення в позиції орбітальної стабільності між Землею і Сонцем, відомому як точка Лагранжа.

Нагадаємо:

  • Космічний телескоп NASA "Джеймс Вебб" (James Webb Space Telescope) вартістю 10 млрд доларів був запущений 25  грудня 2021 року з Французької Гвіани.
  • Через величезні розміри "Вебб" довелося запускати у складеному вигляді всередині ракети Ariane 5.
  • JWTS є орбітальною інфрачервоною обсерваторією, що буде здатна зафіксувати інфрачервоне випромінення найбільш віддалених від землі галактик та зірок. Також телескоп шукатиме й вивчатиме планетарні системи та ознаки існування життя на екзопланетах.
  • Перші зображення очікуються у червні.       

Теми: космос
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