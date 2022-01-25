Самый мощный космический телескоп достиг пункта назначения

Самый большой и мощный телескоп в мире "Джеймс Уэбб" прибыл на свое гравитационное место на орбите вокруг Солнца, на расстоянии почти миллиона миль (1,6 млн км) от Земли.

Источник: The Guardian, Reuters

Детали: "Джеймс Уэбб" достиг пункта назначения в позиции орбитальной стабильности между Землей и Солнцем, известном как точка Лагранжа.

🏠 Home, home on Lagrange! We successfully completed our burn to start #NASAWebb on its orbit of the 2nd Lagrange point (L2), about a million miles (1.5 million km) from Earth. It will orbit the Sun, in line with Earth, as it orbits L2. https://t.co/bsIU3vccAj #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/WDhuANEP5h — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 24, 2022

Напомним: