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Самый мощный космический телескоп достиг пункта назначения

Вторник, 25 января 2022, 01:40
Самый мощный космический телескоп достиг пункта назначения

Самый большой и мощный телескоп в мире "Джеймс Уэбб" прибыл на свое гравитационное место на орбите вокруг Солнца, на расстоянии почти миллиона миль (1,6 млн км) от Земли.

Источник: The Guardian, Reuters

Детали: "Джеймс Уэбб" достиг пункта назначения в позиции орбитальной стабильности между Землей и Солнцем, известном как точка Лагранжа.

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Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Космический телескоп NASA "Джеймс Уэбб" (James Webb Space Telescope) стоимостью 10 млрд долларов был запущен 25 декабря 2021 года из Французской Гвианы.
  • Из-за огромных размеров "Уэбб" пришлось запускать в сложенном виде внутри ракеты Ariane 5.
  • JWTS является орбитальной инфракрасной обсерваторией, способной зафиксировать инфракрасное излучение наиболее удаленных от земли галактик и звезд. Также телескоп будет искать и изучать планетарные системы и признаки существования жизни на экзопланетах.
  • Первые изображения ожидаются в июне.

Темы: космос
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