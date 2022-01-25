COVID у світі: майже 2,5 мільйона випадків, США та Індія — в лідерах
Вівторок, 25 січня 2022, 05:39
За добу 23 січня у світі виявили 2 407 902 випадки коронавірусу.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема в США – 465 154 зараження, в Індії – 255 874, у Франції – 108 481. В Іспанії – 101 810 випадків, в Німеччині - 90 962.
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Україна, де 12 915 хворих, на 33 місці у світі і на 18 в Європі.
6 627 людей у світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 20 місці у світі і на 9 в Європі.
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Українська правда