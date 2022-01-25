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COVID у світі: майже 2,5 мільйона випадків, США та Індія — в лідерах

Вівторок, 25 січня 2022, 06:39
ФОТО: GETTY IMAGES

За добу 23 січня у світі виявили 2 407 902 випадки коронавірусу.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 465 154 зараження, в Індії – 255 874, у Франції – 108 481. В Іспанії – 101 810 випадків, в Німеччині -  90 962.

Україна, де 12 915 хворих, на 33 місці у світі і на 18 в Європі.

6 627 людей у світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 20 місці у світі і на 9 в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 23 січня  в Україні від COVID-19  одужало 2 430 осіб, 67 людей померли, госпіталізували 1 836 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус
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