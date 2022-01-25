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COVID в мире: почти 2,5 миллиона случаев, США и Индия — в лидерах

Вторник, 25 января 2022, 06:39
ФОТО: GETTY IMAGES

За сутки 23 января в мире обнаружили 2 407 902 случая коронавируса.

Источник: Worldometers

Детали: В частности в США - 465 154 заражения, в Индии - 255 874, во Франции - 108 481. В Испании - 101 810 случаев, в Германии - 90 962.

Украина, где 12 915 больных, на 33 месте в мире и на 18 в Европе.

6 627 человек в мире за сутки умерли от вируса. По этому показателю Украина находится на 20 месте в мире и на 9 в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Напомним: 23 января в Украине от COVID-19  поправилось 2 430 человек, 67 человек умерли, госпитализировали 1 836 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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