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Бурбі пропонували посаду посла в Австралії в обмін на заперечення спецоперації щодо "вагнерівців"

Вівторок, 25 січня 2022, 07:55
ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН

Ексначальнику військової розвідки Василю Бурбі пропонували посаду посла в Австралії в обмін на заяву у пресі, що спецоперації  щодо "вагнерівців" не було.

Джерело: Бурба в УП

Дослівно: "В лютому місяці мені було повідомлено те, що я маю заявити в пресі, що операції не було. Після того мені буде запропонована посада посла в Австралії. "Я і кенгуру" називається посада.

Якщо я відмовляюсяв мене забирають державну дачу в "Конча-Заспі", знімають охорону, порушують по мені кримінальні провадження і забороняють виїзд з України. Четвертий пункт був для мене смішний, але він підтвердився потім (Бурбі та ще кільком розвідникам анулювали закордонні паспорти – УП).

А ще був п’ятий пункт: що звільнять близького родича з державної служби".

Передісторія:

  • 24 липня 2020 року заступник голови Служби безпеки України Руслан Баранецький та тодішній начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента. На доповіді, зокрема, були присутні президент Володимир Зеленський та голова його Офісу Андрій Єрмак.
  • Після доповіді Єрмак попросив відкласти спецоперацію. Він послався на перемовини з помічником президента Росії Володимира Путіна і на те, що операція нібито могла б зірвати обмін полоненими, який готувався у той час, та початок перемир'я. Операцію відклали на кілька днів.
  • Потім Бурба заявив, що операція провалена і причина цьому – зрада. Бурба вимагав почати перевірку всіх, кому було відомо про операцію.
  • Після цих подій Зеленський звільнив Бурбу.

Українська правда
Теми: ВагнерОфіс президента
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