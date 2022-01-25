Бурбі пропонували посаду посла в Австралії в обмін на заперечення спецоперації щодо "вагнерівців"
Вівторок, 25 січня 2022, 06:55
Ексначальнику військової розвідки Василю Бурбі пропонували посаду посла в Австралії в обмін на заяву у пресі, що спецоперації щодо "вагнерівців" не було.
Джерело: Бурба в УП
Дослівно: "В лютому місяці мені було повідомлено те, що я маю заявити в пресі, що операції не було. Після того мені буде запропонована посада посла в Австралії. "Я і кенгуру" називається посада.
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Якщо я відмовляюся, в мене забирають державну дачу в "Конча-Заспі", знімають охорону, порушують по мені кримінальні провадження і забороняють виїзд з України. Четвертий пункт був для мене смішний, але він підтвердився потім (Бурбі та ще кільком розвідникам анулювали закордонні паспорти – УП).
А ще був п’ятий пункт: що звільнять близького родича з державної служби".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 24 липня 2020 року заступник голови Служби безпеки України Руслан Баранецький та тодішній начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента. На доповіді, зокрема, були присутні президент Володимир Зеленський та голова його Офісу Андрій Єрмак.
- Після доповіді Єрмак попросив відкласти спецоперацію. Він послався на перемовини з помічником президента Росії Володимира Путіна і на те, що операція нібито могла б зірвати обмін полоненими, який готувався у той час, та початок перемир'я. Операцію відклали на кілька днів.
- Потім Бурба заявив, що операція провалена і причина цьому – зрада. Бурба вимагав почати перевірку всіх, кому було відомо про операцію.
- Після цих подій Зеленський звільнив Бурбу.
Українська правда