Бурбі пропонували посаду посла в Австралії в обмін на заперечення спецоперації щодо "вагнерівців"

Ексначальнику військової розвідки Василю Бурбі пропонували посаду посла в Австралії в обмін на заяву у пресі, що спецоперації щодо "вагнерівців" не було.

Джерело: Бурба в УП

Дослівно: "В лютому місяці мені було повідомлено те, що я маю заявити в пресі, що операції не було. Після того мені буде запропонована посада посла в Австралії. "Я і кенгуру" називається посада.

Якщо я відмовляюся, в мене забирають державну дачу в "Конча-Заспі", знімають охорону, порушують по мені кримінальні провадження і забороняють виїзд з України. Четвертий пункт був для мене смішний, але він підтвердився потім (Бурбі та ще кільком розвідникам анулювали закордонні паспорти – УП).

А ще був п’ятий пункт: що звільнять близького родича з державної служби".

Передісторія: