Бурбе предлагали должность посла в Австралии в обмен на отрицание спецоперации по "вагнеровцам"

Экс-начальнику военной разведки Василию Бурбе предлагали должность посла в Австралии в обмен на заявление в прессе, что спецоперации по "вагнеровцам" не было.

Источник: Бурба в УП

Дословно: "В феврале мне было сообщено, что я должен заявить в прессе, что операции не было. После того мне будет предложена должность посла в Австралии. "Я и кенгуру" называется должность.

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Если я отказываюсь, у меня забирают государственную дачу в "Конча-Заспе", снимают охрану, возбуждают по мне уголовные производства и запрещают выезд из Украины. Четвертый пункт был для меня смешным, но он подтвердился потом (Бурбе и еще нескольким разведчикам аннулировали загранпаспорта – УП).

А еще был пятый пункт: что уволят близкого родственника из государственной службы".

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