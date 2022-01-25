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Бурбе предлагали должность посла в Австралии в обмен на отрицание спецоперации по "вагнеровцам"

Вторник, 25 января 2022, 07:55
ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН

Экс-начальнику военной разведки Василию Бурбе предлагали должность посла в Австралии в обмен на заявление в прессе, что спецоперации по "вагнеровцам" не было.

Источник: Бурба в УП

Дословно: "В феврале мне было сообщено, что я должен заявить в прессе, что операции не было. После того мне будет предложена должность посла в Австралии. "Я и кенгуру" называется должность.

Если я отказываюсь, у меня забирают государственную дачу в "Конча-Заспе", снимают охрану, возбуждают по мне уголовные производства и запрещают выезд из Украины. Четвертый пункт был для меня смешным, но он подтвердился потом (Бурбе и еще нескольким разведчикам аннулировали загранпаспорта – УП).

А еще был пятый пункт: что уволят близкого родственника из государственной службы".

Предыстория:

  • 24 июля 2020 года заместитель председателя Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий и тогдашний начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента. На докладе, в частности, присутствовали президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.
  • После доклада Ермак попросил отложить спецоперацию. Он сослался на переговоры с помощником президента России Владимира Путина и на то, что операция якобы могла бы сорвать готовившийся в то время обмен пленными и начало перемирия. Операцию отложили на несколько дней.
  • Затем Бурба заявил, что операция провалена и причина этому – измена. Бурба потребовал начать проверку всех, кому было известно об операции.
  • После этих событий Зеленский уволил Бурбу.

Украинская правда
Темы: ВагнерОфис президента


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