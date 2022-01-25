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У Зеленського заперечили "виконання вимоги РФ" задля нормандської зустрічі

Вівторок, 25 січня 2022, 08:57
Андрій Єрмак. фото Офісу президента

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що відкликання законопроєкту "Про основи державної політики перехідного періоду" на окупованих територіях не пов'язане з майбутньою зустріччю радників лідерів нормандської четвірки та назвав таку інформацію "фейком".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Хотів би від самого початку розвіяти деякі фейки, які сьогодні почали з'являтися, на жаль, і в українських ЗМІ. По-перше, нібито Україна була змушена прийняти якусь вимогу когось про відкликання законопроєкту щодо основ державної політики перехідного періоду.

Не знаю, хто як, а я можу сказати, що ця влада приймає лише вимоги українського народу: основна сьогодні вимога українського суспільства – це зробити все для того, щоб уникнути ескалації, над чим ми працюємо 24/7. Жодних попередніх умов щодо проведення зустрічі у нормандському форматі не було", - заявив Єрмак в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Втім, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також публічно підтвердив, що потреба відкликати цей проєкт виникла, тому що він "не дуже узгоджується з нормандським форматом".

Нагадаємо, у понеділок уряд ухвалив рішення відкликати законопроект "Про засади державної політики перехідного періоду", що передбачав правила реінтеграції окупованих територій, формально – щоби виконати рекомендації Венеційської комісії.

"Венеційка" раніше справді рекомендувала змінити законопроєкт про перехідний період щодо Криму та Донбасу. Втім, ця рекомендація надійшла до Києва ще в жовтні 2021 року.

Утім, інформація "Європейської правди" свідчить, що реальною причиною термінового відкликання проекту стана необхідність виконати вимогу, висунуту стороною РФ як передумову для проведення нової зустрічі Нормандської четвірки на рівні радників лідерів (Україну у цьому форматі представляє Андрій Єрмак, Росію – Дмитро Козак). На початку січня представники Франції та Німеччини у цьому форматі відвідали Москву та Київ і під час візиту до України передали Банковій цю вимогу Кремля.

Експерти щодо переговорів з питань Донбасу підтверджують інформацію "Європейської правди" щодо цієї вимоги з боку РФ. 

Теми: Андрій Єрмакнормандський формат
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