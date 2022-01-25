У Зеленского отрицают "выполнение требования РФ" для нормандской встречи

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отзыв законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода" на оккупированных территориях не связан с предстоящей встречей советников лидеров нормандской четверки и назвал такую ​​информацию "фейком".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Хотел бы с самого начала развеять некоторые фейки, которые сегодня начали появляться, к сожалению, и в украинских СМИ. Во-первых, якобы Украина была вынуждена принять какое-то требование кого-то об отзыве законопроекта об основах государственной политики переходного периода.

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Не знаю, кто как, а я могу сказать, что эта власть принимает только требования украинского народа: основное сегодня требование украинского общества – это сделать все для того, чтобы избежать эскалации, над чем мы работаем 24/7. Никаких предварительных условий проведения встречи в нормандском формате не было", - заявил Ермак в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также публично подтвердил, что потребность отозвать этот проект возникла, потому что он "не очень согласуется с нормандским форматом".

Напомним, в понедельник правительство приняло решение отозвать законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", предусматривавший правила реинтеграции оккупированных территорий, формально - чтобы выполнить рекомендации Венецианской комиссии.

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"Венецианка" ранее действительно рекомендовала изменить законопроект о переходном периоде в отношении Крыма и Донбасса, но эта рекомендация пришла в Киев еще в октябре 2021 года.

По информации "Европейской правды", реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое стороной РФ как предпосылка для проведения новой встречи Нормандской четверки на уровне советников лидеров (Украину в этом формате представляет Андрей Ермак, Россию – Дмитрий Козак). В начале января представители Франции и Германии в этом формате посетили Москву и Киев и во время визита в Украину передали Банковой это требование Кремля.

Эксперты по переговорам по Донбассу подтверждают информацию "Европейской правды" по поводу этого требования со стороны РФ.