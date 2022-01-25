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Блекаут одразу в трьох країнах Центральної Азії: немає світла, води, блоковано життєзабезпечення

Вівторок, 25 січня 2022, 09:50
ілюстративне фото

Відразу в трьох країнах Центральної Азії - Казахстані, Киргизстані та Узбекистані - відбулися відключення електрики.

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на кореспондентів та очевидців, "Новая газета"

Деталі: Зазначається, що в адміністрації міста Алмати (Казахстан), де проживає більше двох мільйонів людей, заявили, що "відключення сталося по лінії KEGOC ("Казахстанська компанія з управління електричними мережами"). Спрацювали системи автоматичного частотного завантаження на підстанціях, роботи з перепідключення розпочато, додав він.

Як повідомляє видання Orda.kz, відключення електрики відбулися у Шимкенті, Таразі, Туркестанській області (Казахстан), а також у столиці Киргизстану Бішкеку, у киргизстанському місті Оша та у столиці Узбекистану Ташкенті. Tengrinews повідомляє про відключення в Алма-Атинській, Жамбильській та Туркестанській областях Казахстану, без світла залишилися жителі деяких районів Чуйської та Іссик-Кульської областей Киргизстану.

У Міненерго Узбекистану заявили, що відключення електроенергії в Центральній Азії сталося через аварію на території Казахстану. При цьому в Міненерго Казахстану розповіли, що через енергосистему Узбекистану та Киргизстану сталося накидання потужності на транзит електроенергії 500 кВ "Північ-Схід-Південь Казахстану".

"В результаті стався аварійний поділ транзиту "Північ-Схід-Південь Казахстану" з погашенням значної частини споживачів Південної зони Казахстану. Обсяг обмежень становить близько 1500 мегават. Наразі системним оператором АТ "KEGOC" вживаються заходи щодо ліквідації аварії", — запевнили у міненерго.

Аеропорт Ташкента тимчасово перестав приймати рейси через перебої з електрикою. Аеропорт Бішкека перейшов на автономне енергопостачання.

Через відключення електроенергії у Ташкенті призупинено роботу метро.

Рух на дорогах Ташкента почали регулювати співробітники ДПС, через відключення електрики у місті також зупинилося метро, ​​пише "Газета.uz". По всьому Узбекистану через відключення насосних станцій не працюють опалення, каналізація та питне водопостачання.

Як зазначає РБК, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан об'єднані в єдине енергокільце Центральної Азії. Проект єдиної енергосистеми був підготовлений ще за радянських часів.

Система керувалась Координаційно-диспетчерським центром у Ташкенті, яка дозволяла регулювати сезонні коливання попиту на електроенергію та воду. Зокрема, влітку Таджикистан та Киргизстан постачали сусідам надмірну електроенергію, а в зимовий час Таджикистан та Киргизстан накопичували воду у водосховищах та отримували електроенергію із сусідніх республік. 2003 року систему покинув Туркменістан, 2009 року з "енергокільця" вийшов Таджикистан.

Теми: КазахстанКиргизстан
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