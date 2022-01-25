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Блэкаут сразу в трех странах Центральной Азии: нет света, воды, блокировано жизнеобеспечение

Вторник, 25 января 2022, 08:50
Блэкаут сразу в трех странах Центральной Азии: нет света, воды, блокировано жизнеобеспечение
иллюстративное фото

Сразу в трех странах Центральной Азии — Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане — произошли отключения электричества.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на корреспондентов и очевидцев, "Новая газета"

Детали: Отмечается, что в администрации города Алматы (Казахстан), где проживает более двух миллионов человек, заявили, что "отключение произошло по линии KEGOC ("Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"). По словам представителя акимата, упало напряжение в сети, сработали системы автоматической частотной загрузки на подстанциях. Работы по переподключению начаты, добавил он.

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Как сообщает издание Orda.kz, отключения электричества произошли в Шымкенте, Таразе, Туркестанской области (Казахстан), а также в столице Кыргызстана Бишкеке, в кыргызстанском городе Оша и в столице Узбекистана Ташкенте. Tengrinews сообщает об отключениях в Алма-Атинской, Жамбыльской и Туркестанской областях Казахстана, без света остались жители некоторых районов Чуйской и Иссык-Кульской областей Кыргызстана.

В Минэнерго Узбекистана заявили, что отключение электроэнергии в Центральной Азии произошло из-за аварии на территории Казахстана. При этом в Минэнерго Казахстана рассказали, что из-за энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана".

"В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт. В настоящее время Системным оператором АО "KEGOC" предпринимаются меры по ликвидации аварии", — уверили в минэнерго.

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Аэропорт Ташкента временно перестал принимать рейсы из-за перебоев с электричеством. Аэропорт Бишкека перешел на автономное энергообеспечение.

Из-за отключения электроэнергии в Ташкенте приостановлена работа метро.

Движение на дорогах Ташкента начали регулировать сотрудники ДПС, из-за отключения электричества в городе также остановилось метро, пишет "Газета.uz". По всему Узбекистану из-за отключений насосных станций не работают отопление, канализация и питьевое водоснабжение.

Как отмечает РБК, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан объединены в единое энергокольцо Центральной Азии. Проект единой энергосистемы был подготовлен еще в советское время.

Система управлялась Координационно-диспетчерским центром в Ташкенте, которая позволяла регулировать сезонные колебания спроса на электроэнергию и воду. В частности, летом Таджикистан и Кыргызстан поставляли соседям избыточную электроэнергию, а в зимнее время Таджикистан и Кыргызстан накапливали воду в водохранилищах и получали электроэнергию из соседних республик. В 2003 году систему покинул Туркменистан, в 2009 году из "энергокольца" вышел Таджикистан.

Темы: КазахстанКыргызстан
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