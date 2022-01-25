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Першому заступнику Кличка вручили підозру

Вівторок, 25 січня 2022, 10:12
Першому заступнику Кличка вручили підозру
фото з Telegram Кличка

Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "У 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва біля станції метро "Сирець". Місто привело занедбану територію до ладу, вивезло сміття, здійснило благоустрій територіі. І облаштувала там сквер. Але РНБО не полишає намірів забудувати територію висотками і через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу.

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Історія цієї ділянки, нагадаю, наступна. В 2009 році вона була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури.

Однак у 2019 році було встановлено, що всі 10 років ділянка не використовувалась за призначенням, будівництво не було розпочато. Натомість, на земельній ділянці утворилося стихійне сміттєзвалище".

Деталі: У Київській міській прокуратурі підтвердили УП факт повідомлення про підозру Поворознику та пізніше розповіли деталі справи.

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Українська правда
Теми: Віталій Кличко
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