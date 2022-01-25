Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Першому заступнику Кличка вручили підозру

Вівторок, 25 січня 2022, 11:12
фото з Telegram Кличка

Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "У 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва біля станції метро "Сирець". Місто привело занедбану територію до ладу, вивезло сміття, здійснило благоустрій територіі. І облаштувала там сквер. Але РНБО не полишає намірів забудувати територію висотками і через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу.

Історія цієї ділянки, нагадаю, наступна. В 2009 році вона була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури.

Однак у 2019 році було встановлено, що всі 10 років ділянка не використовувалась за призначенням, будівництво не було розпочато. Натомість, на земельній ділянці утворилося стихійне сміттєзвалище".

Деталі: У Київській міській прокуратурі підтвердили УП факт повідомлення про підозру Поворознику та пізніше розповіли деталі справи.

Українська правда
Теми: Віталій Кличко
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Резніков розповів, як зросла кількість військ Росії біля кордону з грудня 

Бренсон закликав світових бізнесменів об'єднатися проти Росії заради України

фотоДБР проводить обшуки у нардепа з об'єднання Разумкова

CNN: Зеленський та Байден посперечалися про рівень загрози нападу РФ

Другий поспіль антирекорд: в Україні 34 408 випадків Covid за добу

Головні новини четверга і ночі: стрілок у Дніпрі, Радбез ООН через агресію Росії

Усі новини...
Віталій Кличко
Голів РДА в Києві зможе пропонувати не Кличко, а Шмигаль — уряд схвалив постанову
Кличко збирає Асоціацію міст, щоб підготуватись до можливого вторгнення Росії
Кличко поділився враженнями від свого "Омікрону": Він підступний
Останні новини
11:33
аудіоСБУ оприлюднила докази планування терактів в Одесі російським агентом
11:31
Через ковід довелося відкласти кілька гучних справ у судах – ЦПК
11:27
В армії вакцинували 96% військових – Резніков
11:21
Ощадбанк отримав понад мільярд прибутку
11:20
Масовий розстріл військових в Дніпрі: пораненим перелили вже 12 л крові і треба ще
11:07
Apple тестує розблокування iPhone обличчям у масці
11:02
Статистика: українець віком 15+ випиває щонайменше 8,6 літрів алкоголю за рік
10:54
Лавров заявив, що РФ не хоче війни
10:53
У Києві рекордна кількість хворих на коронавірус – найбільше за рік
10:49
Резніков розповів, як зросла кількість військ Росії біля кордону з грудня 
Усі новини...