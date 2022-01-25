Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Заступник Кличка назвав підозру політичним тиском. Прокуратура заперечує

Вівторок, 25 січня 2022, 13:50
фото КМДА

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник вважає вручення йому підозри в службовій недбалості продовженням політичного тиску на столичну владу. Прокуратура заперечує політичний підтекст.

Джерело: Поворозник, якого цитує офіційний портал столичної влади, Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Поворозника: "Окрім політичних мотивів, у цій підозрі я не бачу нічого іншого. Немає жодних кримінальних правопорушень. Земельна ділянка як була, так і залишилась у комунальній власності. Єдине що – на цій землі наведено лад і вона, власне, врятована від забудови в районі станції метро "Сирець". На цьому місці сьогодні знаходиться сквер: кожен може туди піти і на власні очі переконатись….

Триває і посилюється тиск на місцеву владу. Він уже два роки, за великим рахунком, триває. І цей тиск відбувається для того, щоб дестабілізувати управління містом".

Деталі: Поворозник стверджує також, що йому не було роз’яснено суть підозри, і відповідно він вбачає у цьому порушення процесуальних прав. Прокуратура його слова спростовує.

Пряма мова Максимець: "Вручення підозри відбулося з повним дотриманням вимог КПК України. Особі була роз’яснена суть підозри, зачитані її процесуальні права та обов’язки. Що стосується закидів на адресу слідства, вважаємо їх безпідставними. Є висновки експертизи, які підтверджують завдання збитків. Крім того, судами двох інстанцій вказане розпорядження визнано протиправним та скасовано. Рішення суду вступило в законну силу.

Зауважу також, що питання про благоустрій цієї земельної ділянки КМДА активізувала лише у червні минулого року, після того, як іі представники були викликані на допити по цій справі. Загалом ще з лютого минулого року до КМДА скеровувалися запити щодо дій службових осіб, які брали участь у процедурі погодження цього розпорядження та обставин його прийняття".

Деталі: Київська міська прокуратура розписує деталі справи, в якій Поворознику оголошено підозру.

За даними слідства, на підставі рішення Київської міської ради Апарату Ради національної безпеки і оборони України було надано в постійне користування земельну ділянку на вулиці Щусєва для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури.

Водночас, у 2019 році на підставі акту обстеження посадовими особами КМДА підготовлено проект розпорядження щодо припинення апарату РНБО України права постійного користування ділянкою "у зв’язку з тим, що земельна ділянка за цільовим призначенням не використовується". Будь-які пояснення або документи від представників Апарату РНБО України при цьому не отримувались, вказує прокуратура.

Під час погодження проекту розпорядження юридичне управління апарату КМДА встановило його невідповідність законам України. Попри це, один з заступників голови КМДА незаконно його підписав, наголошують правоохоронці.

Як наслідок, вказаними протиправними діями державному органу завдано шкоди на суму майже 48 млн гривень, що підтверджується висновками проведеної судової оціночно-земельної експертизи, йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, протиправність вищезазначеного розпорядження, підписаного підозрюваним, встановлено судовими рішеннями адміністративних судів першої та апеляційної інстанцій.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Валентина Романенко, УП
Теми: КиївКМДАпрокуратура
powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Росія продовжує своє військове нарощування" навколо України – НАТО

Новини 26 січня: США та агресія Росії, нові категорії для "тисячі Зеленського"

Усі фракції в Раді згодні відкласти роботу в залі через коронавірус

У першу добу роботи поліцейські "фантоми" піймали 990 порушників швидкості

У Держдепі США вважають, що Путін готовий напасти до середини лютого

ФОПів, що встановлять касові апарати, хочуть звільнити від штрафів на рік

Усі новини...
Київ
ФОПи поскандалили з поліцією: є затримані - ЗМІ
Тігіпко скасував арешт ділянки у центрі Києва, де будується висотка
В урядовому кварталі Києва частково перекрили рух: протестують ФОПи
Останні новини
06:55
США і Польща обговорили "посилення стримування" на східному фланзі НАТО
06:38
У США – понад 3 тисячі смертей від Covid за добу
05:45
Канада додатково виділить Україні майже $40 млн гуманітарної допомоги – Трюдо
04:47
Папа Римський закликав батьків підтримувати дітей-геїв, а не засуджувати їх
03:48
Moderna розпочала клінічні випробування ковід-вакцини проти Omicron
02:57
Північна Корея випустила "невідомий снаряд", вшосте з початку року
02:18
"Росія продовжує своє військове нарощування" навколо України – НАТО
01:38
"Росії було б нерозумно нападати на Україну" – Ердоган
00:48
Трюдо: Канада надасть Україні "нелетальне обладнання і поділиться розвідданими"
00:06
Канада розмістить в Україні близько 400 своїх військових
Усі новини...