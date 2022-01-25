Заступник Кличка назвав підозру політичним тиском. Прокуратура заперечує

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник вважає вручення йому підозри в службовій недбалості продовженням політичного тиску на столичну владу. Прокуратура заперечує політичний підтекст.

Джерело: Поворозник, якого цитує офіційний портал столичної влади, Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Поворозника: "Окрім політичних мотивів, у цій підозрі я не бачу нічого іншого. Немає жодних кримінальних правопорушень. Земельна ділянка як була, так і залишилась у комунальній власності. Єдине що – на цій землі наведено лад і вона, власне, врятована від забудови в районі станції метро "Сирець". На цьому місці сьогодні знаходиться сквер: кожен може туди піти і на власні очі переконатись….

Триває і посилюється тиск на місцеву владу. Він уже два роки, за великим рахунком, триває. І цей тиск відбувається для того, щоб дестабілізувати управління містом".

Деталі: Поворозник стверджує також, що йому не було роз’яснено суть підозри, і відповідно він вбачає у цьому порушення процесуальних прав. Прокуратура його слова спростовує.

Пряма мова Максимець: "Вручення підозри відбулося з повним дотриманням вимог КПК України. Особі була роз’яснена суть підозри, зачитані її процесуальні права та обов’язки. Що стосується закидів на адресу слідства, вважаємо їх безпідставними. Є висновки експертизи, які підтверджують завдання збитків. Крім того, судами двох інстанцій вказане розпорядження визнано протиправним та скасовано. Рішення суду вступило в законну силу.

Зауважу також, що питання про благоустрій цієї земельної ділянки КМДА активізувала лише у червні минулого року, після того, як іі представники були викликані на допити по цій справі. Загалом ще з лютого минулого року до КМДА скеровувалися запити щодо дій службових осіб, які брали участь у процедурі погодження цього розпорядження та обставин його прийняття".

Деталі: Київська міська прокуратура розписує деталі справи, в якій Поворознику оголошено підозру.

За даними слідства, на підставі рішення Київської міської ради Апарату Ради національної безпеки і оборони України було надано в постійне користування земельну ділянку на вулиці Щусєва для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури.

Водночас, у 2019 році на підставі акту обстеження посадовими особами КМДА підготовлено проект розпорядження щодо припинення апарату РНБО України права постійного користування ділянкою "у зв’язку з тим, що земельна ділянка за цільовим призначенням не використовується". Будь-які пояснення або документи від представників Апарату РНБО України при цьому не отримувались, вказує прокуратура.

Під час погодження проекту розпорядження юридичне управління апарату КМДА встановило його невідповідність законам України. Попри це, один з заступників голови КМДА незаконно його підписав, наголошують правоохоронці.

Як наслідок, вказаними протиправними діями державному органу завдано шкоди на суму майже 48 млн гривень, що підтверджується висновками проведеної судової оціночно-земельної експертизи, йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, протиправність вищезазначеного розпорядження, підписаного підозрюваним, встановлено судовими рішеннями адміністративних судів першої та апеляційної інстанцій.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.