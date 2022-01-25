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Первому заместителю Кличко вручили подозрение

Вторник, 25 января 2022, 10:12
Первому заместителю Кличко вручили подозрение
фото из Telegram Кличко

Первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику вручили подозрение в деле лишения земельного участка аппарата СНБО.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро "Сырец". Город привел запущенную территорию в порядок, вывез мусор, осуществил благоустройство территории. И устроил там сквер. Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и через правоохранителей продолжает давить на столичные власти.

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История этого участка, напомню, следующая. В 2009 году он был передан аппарату СНБО Украины в постоянное использование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.

Однако в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка".

Детали: В Киевской городской прокуратуре подтвердили УП факт сообщения о подозрении Поворознику и позже рассказали детали дела.

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Украинская правда
Темы: Виталий Кличко
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