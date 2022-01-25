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Міноборони готує закони про невідкладні потреби армії

Вівторок, 25 січня 2022, 11:30
Міністр оборони Олексій Резніков. Фото з Facebook

Міністерство оборони готує пакет законопроєктів щодо невідкладних потреб Збройних сил та можливого додаткового фінансування армії.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова

Пряма мова Резнікова: "Ми провели зустріч з ініціативи голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з головами фракцій та груп, де ми обговорювали якраз невідкладні потреби, оперативні потреби, стратегічні потреби Збройних сил, Міністерства оборони... Ми зараз готуємо пакет можливих невідкладних потреб, і обговорюватимемо спочатку з прем'єр-міністром, міністром фінансів".

Деталі: За словами Резнікова, ці законодавчі ініціативи, можливо, стосуватимуться додаткового фінансування української армії.

Чому це важливо: Росія нарощує свою військову присутність поблизу кордону України. За даними розвідок США та деяких європейських країн, Путін може планувати пряме вторгнення на територію України. РФ відхрещується від звинувачень та "переводить стрілки" в ескалації ситуації на НАТО. Аналітики припускають, що РФ може використати формальним приводом для вторгнення якусь провокацію.

Теми: Міноборониарміязаконодавство
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