Минобороны готовит законы о неотложных нуждах армии

Министерство обороны готовит пакет законопроектов, касающийся неотложных нужд Вооруженных сил и возможного дополнительного финансирования армии.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова



Прямая речь Резникова: "Мы провели встречу по инициативе председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука с главами фракций и групп, где мы обсуждали как раз неотложные нужды, оперативные нужды, стратегические нужды Вооруженных сил, Министерства обороны... Мы сейчас готовим пакет возможных неотложных нужд, и будем обсуждать сначала с премьер-министром, министром финансов".

Детали: По словам Резникова, эти законодательные инициативы, возможно, будут касаться дополнительного финансирования украинской армии.

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Почему это важно: Российская Федерация наращивает свое военное присутствие вблизи границы Украины. По данным разведок США и некоторых европейских стран, Путин может планировать прямое вторжение на территорию Украины. РФ открещивается от обвинений и "переводит стрелки" в эскалации ситуации на НАТО. Аналитики предполагают, что РФ может использовать формальным предлогом для вторжения какую-то провокацию.