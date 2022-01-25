Рада звернулася до іноземних інституцій щодо шантажу Росії
Вівторок, 25 січня 2022, 10:46
Верховна Рада підтримала проєкт постанови про звернення до міжнародних інституцій та парламентів іноземних держав щодо військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації.
Джерело: засідання Ради
Деталі: Відповідне звернення підтримали 282 нардепи.
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Проєкт підтримали усі фракції та групи, окрім ОПЗЖ.
Повна назва постанови – "про Звернення Верховної Ради до ООН, Європарламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку РФ, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України".
Рада:
ВІДЕО ДНЯ
- схвалила звернення Ради до міжнародних інституцій;
- визнала, що вимоги Російської Федерації до міжнародних партнерів щодо недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, є порушенням цілої низки міжнародних договорів та принципів і норм міжнародного права;
- надішле текст звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій.
Роман Петренко, УП