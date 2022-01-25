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Рада звернулася до іноземних інституцій щодо шантажу Росії

Вівторок, 25 січня 2022, 10:46
Рада звернулася до іноземних інституцій щодо шантажу Росії
ФОТО З САЙТУ "СЛУГИ НАРОДУ"

Верховна Рада підтримала проєкт постанови про звернення до міжнародних інституцій та парламентів іноземних держав щодо військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації.

Джерело: засідання Ради

Деталі: Відповідне звернення підтримали 282 нардепи.

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Проєкт підтримали усі фракції та групи, окрім ОПЗЖ.

Повна назва постанови – "про Звернення Верховної Ради до ООН, Європарламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку РФ, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України".

Рада:

ВІДЕО ДНЯ
  • схвалила звернення Ради до міжнародних інституцій;
  • визнала, що вимоги Російської Федерації до міжнародних партнерів щодо недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, є порушенням цілої низки міжнародних договорів та принципів і норм міжнародного права;
  • надішле текст звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій.

Роман Петренко, УП
Теми: Верховна РадаНАТОРосіявійна
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