Рада звернулася до іноземних інституцій щодо шантажу Росії

Верховна Рада підтримала проєкт постанови про звернення до міжнародних інституцій та парламентів іноземних держав щодо військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації.

Джерело: засідання Ради

Деталі: Відповідне звернення підтримали 282 нардепи.

Проєкт підтримали усі фракції та групи, окрім ОПЗЖ.

Повна назва постанови – "про Звернення Верховної Ради до ООН, Європарламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку РФ, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України".

Рада: