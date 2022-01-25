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Рада обратилась к иностранным институтам по шантажу России

Вторник, 25 января 2022, 10:46
Рада обратилась к иностранным институтам по шантажу России

Верховная Рада поддержала проект постановления об обращении в международные институты и парламенты иностранных государств относительно военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации.

Источник: заседание Рады

Детали: Соответствующее обращение поддержали 282 нардепа.

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Проект поддержали все фракции и группы, кроме ОПЗЖ.

Полное название постановления – "Об Обращении Верховной Рады к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по поводу неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны РФ, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины".

Рада:

ВИДЕО ДНЯ
  • одобрила обращение Рады к международным институтам;
  • признала, что требования Российской Федерации к международным партнерам относительно недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины являются нарушением целого ряда международных договоров и принципов и норм международного права;
  • пришлет текст обращения к ООН, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций.

Роман Петренко, УП
Темы: Верховная РадаНАТОРосcиявойна
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