Навального внесли до списку терористів та екстремістів РФ

ОЛЕКСІЙ НАВАЛЬНИЙ ТА ЙОГО ПРИБІЧНИКИ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Росія внесла опозиційного політика Олексія Навального у свій перелік організацій та фізосіб, щодо яких "є відомості про їхню причетність до тероризму та екстремістської діяльності".

Джерело: "Медуза"

Деталі: Крім Навального, до списку потрапили його найближчі соратники, серед яких Любов Соболь, В'ячеслав Гімаді, Георгій Албуров, Лілія Чанишева, Руслан Шаведдінов та інші.

Законодавство передбачає заморожування банківських рахунків людей, які потрапили до списку.

Нагадаємо: 28 грудня у кількох містах Росії затримали колишніх координаторів та співробітників місцевих штабів Навального.