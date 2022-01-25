Навального внесли до списку терористів та екстремістів РФ
Вівторок, 25 січня 2022, 11:48
Росія внесла опозиційного політика Олексія Навального у свій перелік організацій та фізосіб, щодо яких "є відомості про їхню причетність до тероризму та екстремістської діяльності".
Джерело: "Медуза"
Деталі: Крім Навального, до списку потрапили його найближчі соратники, серед яких Любов Соболь, В'ячеслав Гімаді, Георгій Албуров, Лілія Чанишева, Руслан Шаведдінов та інші.
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Законодавство передбачає заморожування банківських рахунків людей, які потрапили до списку.
Нагадаємо: 28 грудня у кількох містах Росії затримали колишніх координаторів та співробітників місцевих штабів Навального.