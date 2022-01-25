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Навального внесли в список террористов и экстремистов РФ

Вторник, 25 января 2022, 12:48
АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ И ЕГО СТОРОННИКИ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Россия внесла оппозиционного политика Алексея Навального в свой перечень организаций и физлиц, в отношении которых "имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности".

Источник: "Медуза"

Детали: Помимо Навального, в список попали его ближайшие соратники, среди которых Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров, Лилия Чанышева, Руслан Шаведдинов и другие.

Законодательство предусматривает заморозку банковских счетов людей, попавших в список.

Напомним: 28 декабря в нескольких городах России задержали бывших координаторов и сотрудников местных штабов Навального.

Темы: НавальныйРосcиятерроризм


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