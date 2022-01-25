Резніков: Якщо буде пропозиція зустрітися з Шойгу, я готовий

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що готовий зустрітися із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу за участі міжнародних партнерів.

Джерело: Резніков в коментарі журналістам у Верховній Раді

"Я зустрічаюся з усіма міністрами оборони, які мають можливість продемонструвати підтримку України. Але якщо раптом, в рамках перемовин на майданчику в Брюсселі, чи на майданчику в Мюнхені за участі наших партнерів, міністрів оборони США, Об’єднаного Королівства і Північної Ірландії буде запропоновано зустрітися (з міністром оборони РФ Шойгу – ред.), то я буду готовий зустрітися".

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