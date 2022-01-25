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Резников: Если будет предложение встретиться с Шойгу, я готов

Вторник, 25 января 2022, 11:57
Резников: Если будет предложение встретиться с Шойгу, я готов
Фото иллюстративное: Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу при участии международных партнеров.

Источник: Резников в комментарии журналистам в Верховной Раде

Пряма речь Резникова: "Я встречаюсь со всеми министрами обороны, которые имеют возможность продемонстрировать поддержку Украины.

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Но если вдруг, в рамках переговоров на площадке в Брюсселе или на площадке в Мюнхене при участии наших партнеров, министров обороны США, Соединенного Королевства и Северной Ирландии будет предложено встретиться (с министром обороны РФ Шойгу – ред.), я буду готов встретиться".

Предыстория:

  • Во вторник в министерстве обороны призвали украинцев доверять собственным военным и сохранять спокойствие, не подвергаясь давлению государства-агрессора.

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Украинская правда
Темы: РосcияУкраинавойна
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