Резников: Если будет предложение встретиться с Шойгу, я готов

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу при участии международных партнеров.

Источник: Резников в комментарии журналистам в Верховной Раде

Пряма речь Резникова: "Я встречаюсь со всеми министрами обороны, которые имеют возможность продемонстрировать поддержку Украины.

Реклама:

Но если вдруг, в рамках переговоров на площадке в Брюсселе или на площадке в Мюнхене при участии наших партнеров, министров обороны США, Соединенного Королевства и Северной Ирландии будет предложено встретиться (с министром обороны РФ Шойгу – ред.), я буду готов встретиться".

Предыстория:

Во вторник в министерстве обороны призвали украинцев доверять собственным военным и сохранять спокойствие, не подвергаясь давлению государства-агрессора.