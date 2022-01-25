Зам Кличко назвал подозрение политическим давлением. Прокуратура отрицает

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник считает вручение ему подозрения в служебной халатности продолжением политического давления на столичные власти. Прокуратура отрицает политический подтекст.

Источник: Поворозник, которого цитирует официальный портал столичных властей, Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Поворозника: "Кроме политических мотивов, в этом подозрении я не вижу ничего другого. Нет никаких уголовных правонарушений. Земельный участок как был, так и остался в коммунальной собственности. Единственное что – на этой земле наведен порядок и он, собственно, спасен от застройки в районе станции метро "Сырец". На этом месте сегодня находится сквер: каждый может туда пойти и своими глазами убедиться.

Продолжается и усиливается давление на местные власти. Он уже два года, по большому счету, длится. И это давление происходит для того, чтобы дестабилизировать управление городом".

Детали: Поворозник утверждает также, что ему не было разъяснена суть подозрения, и соответственно он усматривает в этом нарушение процессуальных прав. Прокуратура его слова опровергает.

Прямая речь Максимец: Вручение подозрения состоялось с полным соблюдением требований УПК Украины. Лицу была разъяснена суть подозрения, зачитаны его процессуальные права и обязанности. Что касается упреков в адрес следствия, считаем их безосновательными. Есть выводы экспертизы, подтверждающие причинение убытков. Кроме того, судами двух инстанций указанное распоряжение признано противоправным и отменено. Решение суда вступило в законную силу.

Отмечу также, что вопрос о благоустройстве этого земельного участка КГГА активизировала только в июне прошлого года, после того, как представители были вызваны на допросы по этому делу. В целом еще с февраля прошлого года в КГГА направлялись запросы о действиях должностных лиц, участвовавших в процедуре согласования этого распоряжения и обстоятельств его принятия".

Детали: Киевская городская прокуратура расписывает детали дела, в котором Поворознику объявлено подозрение.

По данным следствия, на основании решения Киевского городского совета Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины был предоставлен в постоянное пользование земельный участок по улице Щусева для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.

В то же время, в 2019 году на основании акта обследования должностными лицами КГГА подготовлен проект распоряжения о прекращении аппарата СНБО Украины права постоянного пользования участком "в связи с тем, что земельный участок по целевому назначению не используется". Какие-либо объяснения или документы от представителей Аппарата СНБО Украины при этом не получались, указывает прокуратура.

При согласовании проекта распоряжения юридическое управление аппарата КГГА установило его несоответствие законам Украины. Несмотря на это, один из заместителей главы КГГА незаконно его подписал, отмечают правоохранители.

Как следствие, указанными противоправными действиями государственному органу причинен ущерб на сумму почти 48 млн. гривен, что подтверждается выводами проведенной судебной оценочно-земельной экспертизы, говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, противоправность вышеупомянутого распоряжения, подписанного подозреваемым, установлена ​​судебными решениями административных судов первой и апелляционной инстанций.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.