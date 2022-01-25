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Нардепи захистили суддів Антикорупційного суду від хамства

Вівторок, 25 січня 2022, 12:49
Нардепи захистили суддів Антикорупційного суду від хамства
Фото з сайту euneighbourseast.eu

Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт, який дозволить Вищому антикорупційному суду карати за вияви неповаги до суддів.

Джерело: засідання парламенту, пост голови "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна

Деталі: Проєкт закону №5490 у другому читанні підтримав 281 народний депутат – закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо повноважень вищих спеціалізованих судів з розгляду справ про адміністративні правопорушення прийнято.

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У першому читанні цей закон було ухвалено 16 листопада 2021 року.

Голова ЦПК Віталій Шабунін зазначив, що закон дає право суддям ВАКС притягувати учасників процесу до адмінвідповідальності за неповагу до суду.

Пряма мова: "У той час як суддя будь-якого суду мав право штрафувати за неповагу до суду, судді ВАКС такого права раніше не мали.

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Через це, наприклад, обвинувачений екснардеп Дмитро Крючков дозволяв собі прийти п’яним у судове засідання. Або екскерівник держкомпанії "СхідГЗК" Руслан Журило – погрожував і хамив чи не на кожному засіданні: "Закрой хавальник! Смотри, какой дерзкий" – кричав Журило. 

Не відставали від підопічних і окремі адвокати, які не реагували на зауваження суддів, принижували їх, відверто хамили, а часом навіть погрожували".

Деталі: "За" проголосували усі фракцій та групи, окрім ОПЗЖ.

На думку Шабуніна, тепер хамства в залі суду значно поменшає.

Теми: Антикорупційний судВерховна Радасудзаконодавствоштрафи
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