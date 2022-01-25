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Нардепы защитили судей Антикоррупционного суда от хамства

Вторник, 25 января 2022, 12:49
Нардепы защитили судей Антикоррупционного суда от хамства
Фото с сайта euneighbourseast.eu

Верховная Рада окончательно приняла законопроект, который позволит Высшему антикоррупционному суду наказывать за проявления неуважения к судьям.

Источник: заседание парламента, пост главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина

Детали: Проект закона №5490 во втором чтении поддержал 281 народный депутат – закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по полномочиям высших специализированных судов по рассмотрению дел об административных правонарушениях принят.

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В первом чтении этот закон был принят 16 ноября 2021 года.

Глава ЦПК Виталий Шабунин отметил, что закон дает право судьям ВАКС привлекать участников процесса к админответственности за неуважение к суду.

Прямая речь: "В то время как судья любого суда имел право штрафовать за неуважение к суду, судьи ВАКС такого права раньше не имели.

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Поэтому, например, обвиняемый экс-нардеп Дмитрий Крючков позволял себе прийти пьяным в судебное заседание. Или экс-руководитель госкомпании "ВостокГОК" Руслан Журило – угрожал и хамил чуть ли не на каждом заседании: "Закрой хавальник! Смотри, какой дерзкий!" – кричал Журило.

Не отставали от подопечных и отдельные адвокаты, которые не реагировали на замечания судей, унижали их, откровенно хамили, а иногда даже угрожали".

Детали: "За" проголосовали все фракции и группы, кроме ОПЗЖ.

По мнению Шабунина, теперь хамства в зале суда станет значительно меньше.

Темы: Антикоррупционный судВерховная Радасудзаконодательствоштрафы
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