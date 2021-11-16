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Рада зробила перший крок до більшого захисту суддів ВАКС

Вівторок, 16 листопада 2021, 15:51
Рада зробила перший крок до більшого захисту суддів ВАКС
Фото: пресцентр Верховної Ради

Народні депутати ухвалили за основу законопроєкт, що дає Антикорупційному суду повноваження карати вияви неповаги до суддів.

Джерело: повідомлення на сайті Ради, telegram Міністерства юстиції, telegram очільника громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна

Деталі: Після ухвалення закона в цілому судді Антикорупційного суду отримають такі ж повноваження, що й судді різних видів юрисдикції та інстанцій.

Згідно з текстом законопроєкту, проявами неповаги до суду є:

  • злісне ухилення від явки в суд;
  • непідкорення зазначених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого;
  • порушення порядку під час судового засідання;
  • вчинення будь-яких дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил.

Водночас, раніше судді ВАКС застосовували штрафні заходи за неявку чи вияв неповаги до суду.

9 листопада судді ВАКС стягнули 80 тисяч гривень з адвокатів, які представляли інтереси мера Одеси Геннадія Труханова в суді. Адвокатів оштрафували за неявку без поважних причин.

У вересні суд визначив примусовий привід для підозрюваного судді Окружного адміністративного суду Євгена Аблова після того, як він не з’явився на засідання.

У квітні суд стягнув тисячу гривень з народного депутата за неприбуття на засідання.

Пряма мова Шабуніна: "Сьогодні в Раді розглядали законопроект 5490 (від КМУ). Текст на півсторінки про одне - надати суддям ВАКС право притягувати до адміністративної відповідальності за неповагу до суду.

У будь-якому звичайному місцевому суді можуть заспокоїти учасника засідання адмінштрафом - а у ВАКС, з його впливовими підсудними та мажорними адвокатами, такого права немає".

Українська правда

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Теми: Антикорупційний судЦПКсуд
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