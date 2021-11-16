Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рада зробила перший крок до більшого захисту суддів ВАКС

Вівторок, 16 листопада 2021, 16:51
Фото: пресцентр Верховної Ради

Народні депутати ухвалили за основу законопроєкт, що дає Антикорупційному суду повноваження карати вияви неповаги до суддів.

Джерело: повідомлення на сайті Ради, telegram Міністерства юстиції, telegram очільника громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна

Деталі: Після ухвалення закона в цілому судді Антикорупційного суду отримають такі ж повноваження, що й судді різних видів юрисдикції та інстанцій.

Згідно з текстом законопроєкту, проявами неповаги до суду є:

  • злісне ухилення від явки в суд;
  • непідкорення зазначених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого;
  • порушення порядку під час судового засідання;
  • вчинення будь-яких дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил.

Водночас, раніше судді ВАКС застосовували штрафні заходи за неявку чи вияв неповаги до суду.

9 листопада судді ВАКС стягнули 80 тисяч гривень з адвокатів, які представляли інтереси мера Одеси Геннадія Труханова в суді. Адвокатів оштрафували за неявку без поважних причин.

У вересні суд визначив примусовий привід для підозрюваного судді Окружного адміністративного суду Євгена Аблова після того, як він не з’явився на засідання.

У квітні суд стягнув тисячу гривень з народного депутата за неприбуття на засідання.

Пряма мова Шабуніна: "Сьогодні в Раді розглядали законопроект 5490 (від КМУ). Текст на півсторінки про одне - надати суддям ВАКС право притягувати до адміністративної відповідальності за неповагу до суду.

У будь-якому звичайному місцевому суді можуть заспокоїти учасника засідання адмінштрафом - а у ВАКС, з його впливовими підсудними та мажорними адвокатами, такого права немає".

Українська правда
Теми: Антикорупційний судЦПКсуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео, фотоВелика група мігрантів штурмувала польський кордон, частині вдалося прорватись

У метро Харкова сталася стрілянина через неправильне носіння масок

Одну з областей України перевели у зону з меншою епіднебезпекою

Зеленський заявив Європі, що Україна готова зменшити вартість транзиту газу

Імпорт електроенергії з Білорусі припинився

Прем’єр Польщі: Лукашенко і Путін створюють міграційну кризу, можуть відволікати від України

Усі новини...
Антикорупційний суд
Виправдувальні вироки ВАКС: зрада чи перемога?
ВАКС дозволив заочне розслідування щодо одеського мільярдера Галантерника
Справа Роттердам+. Рішення судді ВАКС, яке може коштувати українцям 40 млрд грн
Останні новини
12:26
Ексмер Києва Омельченко потрапив до лікарні з ковідом
12:23
Керівника однієї із шахт "Волиньвугілля" викрили на фінансуванні бойовиків ОРЛО
12:17
"Росія просто добиває Нормандський формат": Кулеба про публікацію листів Франції та Німеччини
12:16
Щоб скоротити видатки: у Раді хочуть об'єднати адмінструктури Пенсійного фонду і Фонду соцстраху
12:16
відео, фотоВелика група мігрантів штурмувала польський кордон, частині вдалося прорватись
12:08
Верховна Рада врегулювала використання зброї та спецзасобів прикордонниками
12:06
фото У двох пожежах загинули 8 дітей
11:59
Вчені виявили, що маски зменшують кількість потенційних випадків COVID-19 на 53%
11:58
Офіційно: Сенниченко йде з посади голови Фонду держмайна
11:54
Українці, які застрягли в Туреччині через смерть учасника групи, повертаються додому
Усі новини...