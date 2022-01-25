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Рада провалила посилення покарання за підробку документів про щеплення

Вівторок, 25 січня 2022, 13:54
Рада провалила посилення покарання за підробку документів про щеплення
ФОТО: PIXABAY

Верховна Рада не змогла ухвалити за основу законопроект щодо посилення покарання за підробку документів про проведення профілактичних щеплень.

Джерело: засідання Ради

Деталі: Законопроєкт лише підтримали 186 нардепів.

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Проектом пропонувалося доповнити Кримінальний кодекс статтею, що передбачає такі покарання:

  • за використання особою підроблених документів про проведення щеплень - штраф від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі до 2 років;
  • за внесення медпрацівником неправдивих відомостей про проведення щеплень - штраф від 34 до 68 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до 2 років;
  • за виготовлення з метою збуту документів про проведення щеплень - штраф від 85 до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років.

Нагадаємо: Комітет Ради рекомендував підтримати цей законопроєкт.

Українська правда
Теми: Верховна Радакоронавірусвакцинація
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