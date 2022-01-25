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Рада провалила ужесточение наказания за подделку документов о прививках

Вторник, 25 января 2022, 14:54
ФОТО: PIXABAY

Верховная Рада не смогла принять за основу законопроект об усилении наказания за подделку документов о профилактических прививках.

Источник: заседание Рады

Детали: Законопроект только поддержали 186 нардепов.

Проектом предлагалось дополнить Уголовный кодекс статьей, предусматривающей следующие наказания:

  • за использование лицом поддельных документов о проведении прививок – штраф от 17 до 34 тысяч гривен или ограничение свободы до 2 лет;
  • за внесение медработником ложных сведений о проведении прививок - штраф от 34 до 68 тысяч гривен или лишение свободы сроком до 2 лет;
  • за изготовление с целью сбыта документов о проведении прививок – штраф от 85 до 170 тысяч гривен или лишение свободы до 3 лет.

Напомним: Комитет Рады предлагал поддержать законопроект.

Украинская правда
Темы: Верховная Радакоронавирусвакцинация


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