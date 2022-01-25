Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рада провалила ужесточение наказания за подделку документов о прививках

Вторник, 25 января 2022, 13:54
Рада провалила ужесточение наказания за подделку документов о прививках
ФОТО: PIXABAY

Верховная Рада не смогла принять за основу законопроект об усилении наказания за подделку документов о профилактических прививках.

Источник: заседание Рады

Детали: Законопроект только поддержали 186 нардепов.

Реклама:

Проектом предлагалось дополнить Уголовный кодекс статьей, предусматривающей следующие наказания:

  • за использование лицом поддельных документов о проведении прививок – штраф от 17 до 34 тысяч гривен или ограничение свободы до 2 лет;
  • за внесение медработником ложных сведений о проведении прививок - штраф от 34 до 68 тысяч гривен или лишение свободы сроком до 2 лет;
  • за изготовление с целью сбыта документов о проведении прививок – штраф от 85 до 170 тысяч гривен или лишение свободы до 3 лет.

Напомним: Комитет Рады предлагал поддержать законопроект.

ВИДЕО ДНЯ
Украинская правда
Темы: Верховная Радакоронавирусвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Верховная Рада
Рада до конца года должна принять пакет законов для реформирования ВВК – Арахамия
Вениславский: Второе высшее образование не может быть основанием для отсрочки от мобилизации
В Раде зарегистрировали первый законопроект, который приравнивает коррупцию к госизмене
Последние новости
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
Все новости...
Реклама: