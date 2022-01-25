Рада провалила ужесточение наказания за подделку документов о прививках
Вторник, 25 января 2022, 14:54
Верховная Рада не смогла принять за основу законопроект об усилении наказания за подделку документов о профилактических прививках.
Источник: заседание Рады
Детали: Законопроект только поддержали 186 нардепов.
Проектом предлагалось дополнить Уголовный кодекс статьей, предусматривающей следующие наказания:
- за использование лицом поддельных документов о проведении прививок – штраф от 17 до 34 тысяч гривен или ограничение свободы до 2 лет;
- за внесение медработником ложных сведений о проведении прививок - штраф от 34 до 68 тысяч гривен или лишение свободы сроком до 2 лет;
- за изготовление с целью сбыта документов о проведении прививок – штраф от 85 до 170 тысяч гривен или лишение свободы до 3 лет.
Напомним: Комитет Рады предлагал поддержать законопроект.
Украинская правда