Рада провалила ужесточение наказания за подделку документов о прививках

Верховная Рада не смогла принять за основу законопроект об усилении наказания за подделку документов о профилактических прививках.

Источник: заседание Рады

Детали: Законопроект только поддержали 186 нардепов.

Проектом предлагалось дополнить Уголовный кодекс статьей, предусматривающей следующие наказания:

за использование лицом поддельных документов о проведении прививок – штраф от 17 до 34 тысяч гривен или ограничение свободы до 2 лет;

за внесение медработником ложных сведений о проведении прививок - штраф от 34 до 68 тысяч гривен или лишение свободы сроком до 2 лет;

за изготовление с целью сбыта документов о проведении прививок – штраф от 85 до 170 тысяч гривен или лишение свободы до 3 лет.

Напомним: Комитет Рады предлагал поддержать законопроект.