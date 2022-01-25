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Мітингарі зламали паркан і хочуть штурмувати Раду – ЗМІ

Вівторок, 25 січня 2022, 16:00
Фото Укрінформа

Учасники акції руху "SaveФОП" зламали паркан біля будівлі Верховної Ради і намагаються штурмувати будівлю парламенту.

Джерело: Укрінформ, журналіст Ян Доброносов у Facebook

Деталі: Укрінформ повідомляє, що наразі кілька сотень правоохоронців стримують близько двох тисяч мітингувальників.

Між учасниками акції та правоохоронцями відбувається штовханина.

Журналіст Ян Доброносов відзняв, як правоохоронці досить жорстко відштовхнули мітингувальника.

Наразі представників ЗМІ та народних депутатів не випускають з будівлі Верховної Ради.

Учасники акції руху "SaveФОП" запалювали фаєри та димові шашки. Як повідомляє "Укрінформ", одну димову шашку кинули в біг поліцейських.

Оновлено: Поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ, натомість деякі протестувальники, за словами журналістів, бризкали газовими балончиками в поліцейських.

Деяких протестувальників затримали поліцейські.

Після 17:05 сутички мітингувальників із поліцейськими припинилися. Зі сцени організатори заходу заявили про наміри продовжити акцію в середу 26 січня о 9:00. 

За словами "Укрінформ", кількість людей під будівлею парламенту зменшується.

"Українська правда" намагається отримати коментарі у поліції.

Передісторія: 

  • 25 січня під стінами Верховної Ради проходить акція руху "SaveФОП", учасники якої протестують проти тотальної фіскалізації.
  • Пізніше повідомлялося, що правоохоронці почали затримувати учасників акції руху "SaveФОП". 

Теми: мітингиВерховна Радафоп
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