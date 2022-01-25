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Мітингарі зламали паркан і хочуть штурмувати Раду – ЗМІ

Вівторок, 25 січня 2022, 15:00
Мітингарі зламали паркан і хочуть штурмувати Раду – ЗМІ
Фото Укрінформа

Учасники акції руху "SaveФОП" зламали паркан біля будівлі Верховної Ради і намагаються штурмувати будівлю парламенту.

Джерело: Укрінформ, журналіст Ян Доброносов у Facebook

Деталі: Укрінформ повідомляє, що наразі кілька сотень правоохоронців стримують близько двох тисяч мітингувальників.

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Між учасниками акції та правоохоронцями відбувається штовханина.

Журналіст Ян Доброносов відзняв, як правоохоронці досить жорстко відштовхнули мітингувальника.

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Наразі представників ЗМІ та народних депутатів не випускають з будівлі Верховної Ради.

Учасники акції руху "SaveФОП" запалювали фаєри та димові шашки. Як повідомляє "Укрінформ", одну димову шашку кинули в біг поліцейських.

Оновлено: Поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ, натомість деякі протестувальники, за словами журналістів, бризкали газовими балончиками в поліцейських.

Деяких протестувальників затримали поліцейські.

Після 17:05 сутички мітингувальників із поліцейськими припинилися. Зі сцени організатори заходу заявили про наміри продовжити акцію в середу 26 січня о 9:00. 

За словами "Укрінформ", кількість людей під будівлею парламенту зменшується.

"Українська правда" намагається отримати коментарі у поліції.

Передісторія: 

  • 25 січня під стінами Верховної Ради проходить акція руху "SaveФОП", учасники якої протестують проти тотальної фіскалізації.
  • Пізніше повідомлялося, що правоохоронці почали затримувати учасників акції руху "SaveФОП". 

Теми: мітингиВерховна Радафоп
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