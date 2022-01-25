Митингующие сломали забор и хотят штурмовать Раду – СМИ
Участники акции движения "SaveФЛП" сломали забор возле здания Верховной Рады и пытаются штурмовать здание парламента.
Источник: Укринформ, журналист Ян Доброносов в Facebook
Детали: Укринформ сообщает, что в настоящее время несколько сотен правоохранителей сдерживают около двух тысяч митингующих.
Между участниками акции и правоохранителями происходят стычки.
Журналист Ян Доброносов снял, как правоохранители довольно жестко оттолкнули митингующего.
Сейчас представителей СМИ и народных депутатов не выпускают из здания Верховной Рады.
Участники акции движения "SaveФЛП" зажгли файеры и дымовые шашки. Одну шашку, по данным "Укринформа" бросили в сторону полицейских.
Обновлено: Полиция применила против митингующих слезоточивый газ, зато некоторые протестующие, по словам журналистов, брызгали газовыми баллончиками в полицейских.
Некоторых протестующих задержали полицейские.
После 17:05 стычки митингующих с полицейскими прекратились. Со сцены организаторы мероприятия заявили о намерениях продлить акцию в среду 26 января в 9:00.
По словам "Укринформа", количество людей под зданием парламента уменьшается.
"Украинская правда" пытается получить комментарии в полиции.
Предыстория:
- 25 января под стенами Верховной Рады проходит акция движения "SaveФОП", участники которой протестуют против тотальной фискализации.\
- Позже сообщалось, что правоохранители начали задерживать участников акции движения "SaveФОП".