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Митингующие сломали забор и хотят штурмовать Раду – СМИ

Вторник, 25 января 2022, 16:00
Фото Укринформа

Участники акции движения "SaveФЛП" сломали забор возле здания Верховной Рады и пытаются штурмовать здание парламента.

Источник: Укринформ, журналист Ян Доброносов в Facebook

Детали: Укринформ сообщает, что в настоящее время несколько сотен правоохранителей сдерживают около двух тысяч митингующих.

Между участниками акции и правоохранителями происходят стычки.

Журналист Ян Доброносов снял, как правоохранители довольно жестко оттолкнули митингующего.

Сейчас представителей СМИ и народных депутатов не выпускают из здания Верховной Рады.

Участники акции движения "SaveФЛП" зажгли файеры и дымовые шашки. Одну шашку, по данным "Укринформа" бросили в сторону полицейских.

Обновлено: Полиция применила против митингующих слезоточивый газ, зато некоторые протестующие, по словам журналистов, брызгали газовыми баллончиками в полицейских.

Некоторых протестующих задержали полицейские.

После 17:05 стычки митингующих с полицейскими прекратились. Со сцены организаторы мероприятия заявили о намерениях продлить акцию в среду 26 января в 9:00.

По словам "Укринформа", количество людей под зданием парламента уменьшается.

"Украинская правда" пытается получить комментарии в полиции.

Предыстория: 

Темы: митингиВерховная Радафоп


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