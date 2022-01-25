Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Дмитрук пояснив, чому влаштував бійку в Одеській міськраді

Вівторок, 25 січня 2022, 16:16
АРТЕМ ДМИТРУК. ФОТО з FACEBOOK

Колишній "слуга народу" Артем Дмитрук заявив, що його нібито не пустили на "нелегітимну земельну комісію" в Одеській міськраді, тому вони з "помічниками" пробивалися силою.

Джерело: Дмитрук в коментарі телеканалу "Україна 24"

Деталі: Дмитрук увірвався до кабінету на початку засідання земельної комісії в міськраді та заявив, що його не пускали туди.

Натомість він разом із так званими "помічниками" прорвався туди силою. Вони штовхалися з охоронцями, Дмитрук бігав по столах та ламав меблі.

Від його дій постраждали троє працівників міськради та присутній 70-літній чоловік, на якого нардеп впав.

Пряма мова Дмитрука: "Земельна комісія досі продовжується, але вона є нелегітимною, так як не ведеться ні її запис, ні фіксація.

Комісія була зібрала не як потрібно, за три дні, а за два. Тут є величезна кількість порушень. Ми це все будемо оскаржувати в суді".

Роман Петренко, УП
Теми: Верховна РадаОдесаСлуга народу
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Британія погрожує санкціями пов'язаним з Кремлем людям у разі нападу на Україну

Посли G7 оприлюднили детальні пріоритети щодо реформ в Україні на 2022 рік

В Україні з 1 лютого подорожчають пластикові пакети

відеоПорошенко прийшов на допит до ДБР: "Ніякої співпраці не буде"

відеоПід ОП готували заворушення з бутафорською кров'ю – МВС про провокації в низці міст

оновленоЗабруднення ртуттю: силовики оголосили підозру ще одному заступнику Кличка

Усі новини...
Верховна Рада
Чи справді "зимові канікули" нардепів є рекордними?
Мітингарі зламали паркан і хочуть штурмувати Раду – ЗМІ
Рада провалила посилення покарання за підробку документів про щеплення
Останні новини
14:39
Рєзніков обіцяє українському флоту мінні тральники і ракетні катери
14:36
COVID-штам Омікрон виявили у 20 регіонах – Ляшко
14:25
Окупанти відкрили вогонь по околицях Світлодарська і поранили чоловіка
14:09
Резніков: Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, наразі немає
14:01
У парламенті Нідерландів виступили за надання Україні оборонної зброї
13:56
Греція не планує евакуацію дипломатів з України
13:51
Росія заявляє, що закінчила "планові навчання" в Чорному морі
13:41
інфографікаВ Україні торік з'явилося майже 34 тисячі нових компаній: де найбільший приріст
13:20
Британія погрожує санкціями пов'язаним з Кремлем людям у разі нападу на Україну
12:55
Посли G7 оприлюднили детальні пріоритети щодо реформ в Україні на 2022 рік
Усі новини...