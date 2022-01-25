Дмитрук пояснив, чому влаштував бійку в Одеській міськраді

Колишній "слуга народу" Артем Дмитрук заявив, що його нібито не пустили на "нелегітимну земельну комісію" в Одеській міськраді, тому вони з "помічниками" пробивалися силою.

Джерело: Дмитрук в коментарі телеканалу "Україна 24"

Деталі: Дмитрук увірвався до кабінету на початку засідання земельної комісії в міськраді та заявив, що його не пускали туди.

Натомість він разом із так званими "помічниками" прорвався туди силою. Вони штовхалися з охоронцями, Дмитрук бігав по столах та ламав меблі.

Від його дій постраждали троє працівників міськради та присутній 70-літній чоловік, на якого нардеп впав.

Пряма мова Дмитрука: "Земельна комісія досі продовжується, але вона є нелегітимною, так як не ведеться ні її запис, ні фіксація.

Комісія була зібрала не як потрібно, за три дні, а за два. Тут є величезна кількість порушень. Ми це все будемо оскаржувати в суді".