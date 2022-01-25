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Дмитрук объяснил, почему устроил драку в Одесском горсовете

Вторник, 25 января 2022, 15:16
Дмитрук объяснил, почему устроил драку в Одесском горсовете
АРТЕМ ДМИТРУК. ФОТО C FACEBOOK

Бывший слуга народа Артем Дмитрук заявил, что его якобы не пустили на нелегитимную земельную комиссию в Одесском горсовете, поэтому они с помощниками пробивались силой.

Источник: Дмитрук в комментарии телеканалу "Украина 24"

Детали: Дмитрук ворвался в кабинет в начале заседания земельной комиссии в горсовете и заявил, что его не пускали туда.

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Вместо этого он вместе с так называемыми "помощниками" прорвался туда силой. Они толкались с охранниками, Дмитрук бегал по столам и ломал мебель.

От его действий пострадали три работника горсовета и присуствующий 70-летний мужчина, на которого нардеп упал.

Прямая речь Дмитрука: "Земельная комиссия до сих пор продолжается, но она нелегитимна, так как не ведется ни ее запись, ни фиксация.

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Комиссия была собрана не как надо, через три дня, а через два. Здесь есть множество нарушений. Мы все это будем обжаловать в суде".

Роман Петренко, УП
Темы: Верховная РадаОдессаСлуга народа
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