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Бойовики все частіше підриваються на власних мінах – розвідка

Вівторок, 25 січня 2022, 16:26
Бойовики все частіше підриваються на власних мінах – розвідка
фото: РЕН ТВ

Розвідка фіксує збільшення випадків підривів військовослужбовців бойовиків у ОРДЛО на власних мінах.

Джерело: ГУР Міноборони

Дослівно: "Крім того, на передових позиціях окупанти проводять інженерні роботи з відновлення фортифікаційних споруд з одночасним нарощуванням мінно-вибухових загороджень, у тому числі з використанням заборонених протипіхотних мін російського виробництва.

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Разом з тим, висока інтенсивність такої діяльності окупаційних військ, відсутність взаємодії між підрозділами та ускладнені погодні умови призводять до збільшення випадків підривів військовослужбовців противника на власних мінах".

Деталі: Окрім цього, на окупованих територіях проводяться заняття з тактичної та вогневої підготовки, а також тренування з управління вогнем артилерійських підрозділів у рамках т. зв. "єдиного дня вогню".

Українська правда
Теми: ОРДЛОРосіярозвідка
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