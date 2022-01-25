Бойовики все частіше підриваються на власних мінах – розвідка
Розвідка фіксує збільшення випадків підривів військовослужбовців бойовиків у ОРДЛО на власних мінах.
Джерело: ГУР Міноборони
Дослівно: "Крім того, на передових позиціях окупанти проводять інженерні роботи з відновлення фортифікаційних споруд з одночасним нарощуванням мінно-вибухових загороджень, у тому числі з використанням заборонених протипіхотних мін російського виробництва.
Разом з тим, висока інтенсивність такої діяльності окупаційних військ, відсутність взаємодії між підрозділами та ускладнені погодні умови призводять до збільшення випадків підривів військовослужбовців противника на власних мінах".
Деталі: Окрім цього, на окупованих територіях проводяться заняття з тактичної та вогневої підготовки, а також тренування з управління вогнем артилерійських підрозділів у рамках т. зв. "єдиного дня вогню".